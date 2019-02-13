Pedras com desenhos artísticos são apostas do setor de rochas do ES

Obra "Pedra Azul e o Frade e a Freira", feita com mármore e granito capixaba Crédito: Siumara Gonçalves

A arte se une as rochas ornamentais de maneira única e criativa em solo capixaba. Além dos tradicionais lançamentos de coleções, rochas e maquinários, as empresas do setor apostam na junção entre o trabalho de designers e arquitetos e a beleza de suas pedras para movimentar ainda mais a cadeia a partir de oportunidades geradas na 47ª Vitória Stone Fair.

A feira do mármore e granito faz do Espírito Santo o centro mundial de negociações de pedras ornamentais. O evento ocorre até a próxima sexta no Pavilhão de Carapina, na Serra, e são esperados mais de 20 mil visitantes de mais de 45 países.

Entre os trabalhos conceito desta edição está o do artista Ronaldo Barbosa. A obra de mais de dois metros de altura traz as silhuetas de monumentos naturais capixabas: a Pedra Azul e o Frade e a Freira. O projeto em preto e branco é composto pelo granito São Gabriel e pelo mármore Branca Clássico Extra, ambos extraídos de jazidas do Estado.

“Esse é um nicho de mercado que estamos explorando, o de obras feitas com nossos materiais e que tenham conceito único. O turista que chega no Estado vem em busca dos monumentos que representam o Espírito Santo, e a Pedra Azul e o Frade e a Freira são dois deles, além de serem formações rochosas, o que tem tudo a ver”, comenta a analista de marketing da Marbrasa, Carol Carvalho.

Já a Cajugram trouxe para a feira uma peça acinzentada, seguindo a tendência de cor do mercado, com cortes geométricos feitos a jato d’água, além do lançamento de um quartzito cinza escuro com cristais translúcidos extraído de uma jazida da Bahia, chamado Venom.

Além das pedras naturais, as industrializadas também estão conquistando espaço na Stone Fair. A Guidoni apostou no lançamento de três novas variedades de quartzos industrializados. “Têm clientes que gostam das pedras naturais, mas tem também aqueles que querem um determinado padrão, que não seria possível naturalmente”, conta Verônica Petrópolis, gerente de marketing da empresa.

Entre as pedras mais valorizadas do evento está um quartzito cinza escuro com filamentos vermelho profundo e partes brancas da Margramar chamado Crystos. A placa de 3 centímetros de espessura e 6 m2 custa US$ 5 mil.

Rochas com cortes especiais são destaques na feira Crédito: Siumara Gonçalves

NEGÓCIOS

A Feira Internacional de Mármore e Granito funciona como uma ponte entre empresários do setores de rochas e os da construção civil, além de arquitetos e designers. Durante o evento são realizados negócios entre empresários e também apresentadas as principais tendências de cores, tipos de pedras, cortes e aplicações.

“Neste ano estamos tendo um movimento muito melhor do que o que vimos no primeiro dia do ano passado. As pessoas estão vindo em busca de materiais e preços. Quem chega ao estande já vem com o propósito de fechar negócio”, comenta Vinícius Coelho, do comercial da MagBan.

Direto da Polônia, a representante de vendas da Brasigran, Hanna Micjiewicz, explica que o Brasil tem uma diversidade muito grande de diferentes tipos de materiais. Além disso, um dos usos mais comuns lá é para a confecção de túmulos. “Eles preferem pedras mais clássicas. Mas estamos em busca de que os poloneses também utilizem os mármores e granitos para outras aplicações”, conta.

1,2 MIL VARIAÇÕES

É o total de variedades de rochas naturais do país, a maior do mundo. Só o Estado concentra 90% do parque industrial do setor. “O Brasil tem uma enorme diversidade de tipos de mármores e granitos. Há desde as mais clássicas até as mais exóticas” Hanna Micjiewicz representante internacional “Neste ano, estamos tendo um movimento muito melhor. Quem chega ao estande já vem com o propósito de fechar negócio”

A FEIRA

Cortes em 3D

O evento trouxe máquinas que possibilitam a realização de multicortes, criando geometrias tridimensionais ou desenhos sobre pedras.

Pedra industrializada

A Guidoni apostou no lançamento de três novas variedades de quartzos industrializados para a Stone Fair.

Super exótica

O quartzito cinza escuro com filamentos vermelho profundo e partes brancas da Margramar chamado Crystos é considerada super exótica. A placa de 3 centímetros de espessura e 6 m2 custa US$ 5 mil.

Elegante

A Brasgran apostou no lançamento da Black Salinas, uma pedra escura que dependendo do tipo de acabamento que receber pode variar do cinza escuro ao preto. O metro quadrado da placa com 2 centímetros de espessura sai a US$ 500.

Clássica

A aposta do Grupo Andrade para este ano foi uma dolimita branca extraída de jazidas do Sul do Brasil. A pedra lembra o mármore, porém é mais resistente que ele.