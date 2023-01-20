Hospital no ES é referência em cirurgias oculares de alta complexidade

Um dos procedimentos mais requisitados hoje em dia nos hospitais é a cirurgia do cristalino ocular. Crédito: Hospital de Olhos de Vitória/Divulgação

O olho, apesar de ocupar uma região pequena do corpo, é um órgão supercomplexo. Para que possamos enxergar perfeitamente, toda a estrutura do olho precisa estar funcionando bem, além das pálpebras, globo ocular e músculos ao redor.

Quando alguém apresenta alguma alteração nesse delicado mecanismo, entram em ação os oftalmologistas, que podem executar várias ações para corrigir um problema na visão, e a cirurgia é uma delas.

Um dos procedimentos mais requisitados hoje em dia nos hospitais é a cirurgia do cristalino ocular. "Nela, o cirurgião faz a substituição da lente interna do olho, tanto para corrigir a catarata quanto para corrigir graus presentes no olho, liberando, assim, o paciente dos óculos", explica o cirurgião oftalmológico Cesar Ronaldo Vieira Gomes Filho, um dos especialistas à frente do Hospital de Olhos de Vitória (HOV), referência na área no Estado.

A cirurgia refrativa é outra bastante demandada no HOV, de acordo com o médico. Consiste em utilizar um laser na córnea, que é a lente externa do olho. "É feita a remodelação dessa lente para corrigir os graus que antes só podiam ser compensados com o uso de óculos ou lentes de contato", afirma ele.

Hospital de Olhos de Vitória é o mais bem aparelhado do Estado Crédito: Hospital de Olhos de Vitória/Divulgação

Outras cirurgias

O HOV também se destaca na realização de outras cirurgias como aquela dos anexos oculares, para corrigir estrabismos - que é quando os olhos perdem o alinhamento e miram para lugares diferentes.

E tem as cirurgias de pálpebra, que, segundo Cesar Ronaldo Vieira Gomes Filho, podem ser tanto estéticas, para retirada do excesso de pele ao redor do olho, como reparadoras e reconstrutoras.

"Essas últimas são indicadas em pacientes que sofreram traumatismos, pessoas em tratamento de câncer de pele ou aquelas que, por alguma doença, desenvolveram alterações nas pálpebras que impedem o perfeito funcionamento das mesmas", descreve.

Localizado na Praia do Suá, o Hospital de Olhos de Vitória oferece atendimento 24 horas Crédito: Hospital de Olhos de Vitória/Divulgação

As cirurgias mais recentes realizadas no HOV são as cirurgias de retina e as cirurgias de córnea para ceratocone, que alguns anos atrás, eram encaminhadas para outros serviços. O oftalmologista lembra que, com o início do funcionamento 24 horas da urgência oftalmológica, o HOV passou a concentrar boa parte desses procedimentos de alta complexidade, a partir do encaminhamento de pacientes feito por outros médicos.

"Assim, o HOV estruturou um serviço cirúrgico completo para retina que vai desde equipamentos para diagnóstico quanto equipamentos cirúrgicos, como o novo microscópio digital, vitreófago e laser específicos para corrigir alterações como descolamentos, traumatismos ou sangramentos na retina", observa Cesar Ronaldo.

Catarata

A cirurgia de catarata pode ser feita por diferentes técnicas. Mas o oftalmologista Cesar Ronaldo Filho afirma que a técnica mais predominante é a Facoemulsificação. "Trata-se de uma técnica muito segura, rápida e eficaz e que vem evoluindo ao longo do tempo, principalmente após a invenção das lentes intraoculares Premium ou Personalizadas, lentes que, além de corrigir a catarata, também são capazes de corrigir os possíveis graus que o paciente possa ter antes do procedimento."

Essas lentes podem ser monofocais ou multifocais e são capazes de corrigir hipermetropia, miopia, astigmatismo e presbiopia (a famosa vista cansada), apresentando várias profundidades de foco para que o paciente possa se ver livre do uso do óculos a qualquer distância.

O HOV estruturou um serviço cirúrgico completo para retina que vai desde equipamentos para diagnóstico quanto equipamentos cirúrgicos Crédito: Hospital de Olhos de Vitória/Divulgação

"O médico, primeiramente, vai verificar se o paciente tem indicação para tal procedimento e, junto com ele, vai escolher qual tipo de lente se adequa às suas expectativas e seu estilo de vida, tornando assim o procedimento altamente personalizado para cada olho de cada paciente, sendo comum que o mesmo paciente tenha lentes diferentes escolhidas sob medida para cada olho", destaca o especialista do Hospital de Olhos de Vitória (HOV).

A catarata é o processo natural de envelhecimento da lente interna do olho, conhecida como cristalino, a lente responsável pelo ajuste do foco das imagens. Essa lente deve ser transparente, para que possamos ver nitidamente. Com a idade, de acordo com Cesar Ronaldo Filho, esta lente sofre um processo natural de envelhecimento, que se inicia em torno dos 45 anos, quando a lente começa a aumentar de tamanho, causando, assim, dificuldade de visão de perto e mudança no grau do óculos.

"À medida que esse processo avança, além de crescer e de mudar de forma, esta lente, ou cristalino, também perde a transparência e começa a gerar dificuldade de foco mesmo com os óculos. Este processo de perda da transparência da lente interna do olho é o que chamamos de catarata" Cesar Ronaldo Filho - Cirurgião oftalmológico do HOV

É possível até retardar o processo usando óculos com proteção UV, mas, eventualmente, aponta o oftalmologista, quando se chega em uma determinada idade, é inevitável ter algum grau de catarata e, por conta disso, a cirurgia de catarata é a cirurgia mais realizada no mundo.

Hospital de Olhos de Vitória

Sede do Hospital de Olhos de Vitória conta com equipamentos de ponta e estrutura confortável para os pacientes Crédito: Hospital de Olhos de Vitória/Divulgação