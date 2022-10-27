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Escola dos novos tempos deve ceder espaço para experiência prática

Na Feira Integrada da Escola Monteiro, salas de aula deixam de ter suas características originais, com mesas e cadeiras, para se tornarem ambientes diversos
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

27 out 2022 às 12:30

Publicado em 27 de Outubro de 2022 às 12:30

Na Escola Monteiro, em Vitória, projetos permitem aos alunos aprender na prática
Um Labirinto Sensorial, onde os estudantes são estimulados a usar os cinco sentidos, será uma das atividades da Feira Integrada da Escola Monteiro Crédito: Escola Monteiro/Divulgação
Numa manhã de sábado, na reta final do ano letivo, a Escola Monteiro se transforma em uma grande exposição de trabalhos interdisciplinares. Trata-se da Feira Integrada, uma tradição da escola, criada para consolidar aprendizados, permitindo aos alunos colocar em prática o conhecimento aprendido e também compartilhá-lo com a comunidade escolar.
Salas de aula deixam de ter suas características originais, com mesas e cadeiras, para se tornarem ambientes diversos. Este ano, uma delas, por exemplo, será um Labirinto Sensorial, criado para que familiares dos alunos, que têm entre 6 e 7 anos e estão concluindo o 1º ano do ensino fundamental, e visitantes em geral estabeleçam um contato próximo com os cinco sentidos. Andar descalço em tapetes de diferentes texturas e experimentar sons, sabores e cheiros estão entre as propostas.
Os alunos são orientados pelos professores, mas assumem o protagonismo da feira, como acontece em todo o projeto pedagógico da Escola Monteiro.
“Ao mesmo tempo em que ‘mergulham’ de forma lúdica e divertida no processo de colocar em prática o que aprenderam, eles participam de todas etapas – do projeto do que será realizado, passando pela montagem da feira e culminando na apresentação do trabalho, o que é uma experiência rica em conhecimento e desenvolvimento de atributos como criatividade, responsabilidade, colaboração, espírito de equipe e autonomia, algumas das habilidades mais requisitadas em indivíduos e profissionais das mais diversas áreas”, afirma a diretora pedagógica da Monteiro, Penha Tótola.
Na Escola Monteiro, em Vitória, projetos permitem aos alunos aprender na prática
Na Escola Monteiro, em Vitória, projetos permitem aos alunos aprender na prática Crédito: Escola Monteiro/Divulgação
Segundo Penha, a Feira Integrada, este ano, acontece no dia 5 de novembro e terá, como todos os anos, temas e atrações variadas.
Sarau poético com crianças do 2º ano do ensino fundamental; trabalho sobre a fauna que habita o Espírito Santo ou que, mesmo sazonalmente, passa por aqui; temas relacionados à cultura capixaba, à formação do nosso povo, à miscigenação, ao racismo e ao preconceito, estão entre os motes dos projetos a serem apresentados.
Haverá ainda um projeto que reproduzirá o aprendizado adquirido numa viagem de estudo do meio a Paraty (RJ), com abordagem histórica, cultural, literária, artística e gastronômica.
O impacto da intervenção humana na geografia, na natureza e no próprio “habitat” de cada um – representado pelo corpo humano – é o tema que será desenvolvido pelos alunos do 9º ano do ensino fundamental, tendo como inspiração o livro "Ideias para Adiar o Fim do Mundo", de Ailton Krenak.
Na Escola Monteiro, em Vitória, projetos permitem aos alunos aprender na prática
Os alunos são estimulados pelos professores a colocar os conhecimentos em prática em diversos ambientes da Feira Integrada Crédito: Escola Monteiro/Divulgação

VANTAGENS DA ESCOLA QUE TEM COMO PROJETO COLOCAR O CONHECIMENTO EM PRÁTICA:

  • Consolidação do conhecimento teórico – Não há dúvida de que, ao ser colocada em prática, a teoria passa a fazer mais sentido e o conhecimento se consolida.
  • Estimular a criatividade e a imaginação – Para colocar algo em prática, é preciso criar, imaginar, projetar.
  • Compreensão integrada do conhecimento e ampliação da visão do mundo – ao colocar um conteúdo em prática, é possível fazer conexões entre diversas áreas do conhecimento, permitindo ampliação da visão de mundo.
  • Espírito de equipe e colaboração – o trabalho prático realizado em grupo exercita uma das habilidades mais valorizadas para os indivíduos e profissionais dos novos tempos.
  • Autonomia e desenvoltura – a criança naturaliza o estar em evidência no sentido de assumir seu protagonismo e sua importância enquanto parte de um grupo, conhecendo e valorizando suas próprias habilidades e entendendo como são importantes e podem contribuir para o todo.

Atividades práticas na Escola Monteiro

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