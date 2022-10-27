Escola dos novos tempos deve ceder espaço para experiência prática

Numa manhã de sábado, na reta final do ano letivo, a Escola Monteiro se transforma em uma grande exposição de trabalhos interdisciplinares. Trata-se da Feira Integrada, uma tradição da escola, criada para consolidar aprendizados, permitindo aos alunos colocar em prática o conhecimento aprendido e também compartilhá-lo com a comunidade escolar.
Salas de aula deixam de ter suas características originais, com mesas e cadeiras, para se tornarem ambientes diversos. Este ano, uma delas, por exemplo, será um Labirinto Sensorial, criado para que familiares dos alunos, que têm entre 6 e 7 anos e estão concluindo o 1º ano do ensino fundamental, e visitantes em geral estabeleçam um contato próximo com os cinco sentidos. Andar descalço em tapetes de diferentes texturas e experimentar sons, sabores e cheiros estão entre as propostas.
Os alunos são orientados pelos professores, mas assumem o protagonismo da feira, como acontece em todo o projeto pedagógico da Escola Monteiro.
“Ao mesmo tempo em que ‘mergulham’ de forma lúdica e divertida no processo de colocar em prática o que aprenderam, eles participam de todas etapas – do projeto do que será realizado, passando pela montagem da feira e culminando na apresentação do trabalho, o que é uma experiência rica em conhecimento e desenvolvimento de atributos como criatividade, responsabilidade, colaboração, espírito de equipe e autonomia, algumas das habilidades mais requisitadas em indivíduos e profissionais das mais diversas áreas”, afirma a diretora pedagógica da Monteiro, Penha Tótola.
Segundo Penha, a Feira Integrada, este ano, acontece no dia 5 de novembro e terá, como todos os anos, temas e atrações variadas.
Sarau poético com crianças do 2º ano do ensino fundamental; trabalho sobre a fauna que habita o Espírito Santo ou que, mesmo sazonalmente, passa por aqui; temas relacionados à cultura capixaba, à formação do nosso povo, à miscigenação, ao racismo e ao preconceito, estão entre os motes dos projetos a serem apresentados.
Haverá ainda um projeto que reproduzirá o aprendizado adquirido numa viagem de estudo do meio a Paraty (RJ), com abordagem histórica, cultural, literária, artística e gastronômica.
O impacto da intervenção humana na geografia, na natureza e no próprio “habitat” de cada um – representado pelo corpo humano – é o tema que será desenvolvido pelos alunos do 9º ano do ensino fundamental, tendo como inspiração o livro "Ideias para Adiar o Fim do Mundo", de Ailton Krenak.
VANTAGENS DA ESCOLA QUE TEM COMO PROJETO COLOCAR O CONHECIMENTO EM PRÁTICA:
- Consolidação do conhecimento teórico – Não há dúvida de que, ao ser colocada em prática, a teoria
passa a fazer mais sentido e o conhecimento se consolida.
- Estimular a criatividade e a imaginação – Para colocar algo em prática, é preciso criar, imaginar, projetar.
- Compreensão integrada do conhecimento e ampliação da visão do mundo – ao colocar um conteúdo em prática, é possível fazer conexões entre diversas áreas do conhecimento, permitindo ampliação da visão de mundo.
- Espírito de equipe e colaboração – o trabalho prático realizado em grupo exercita uma das habilidades mais valorizadas para os indivíduos e profissionais dos novos tempos.
- Autonomia e desenvoltura – a criança naturaliza o estar em evidência no sentido de assumir seu protagonismo e sua importância enquanto parte de um grupo, conhecendo e valorizando suas próprias habilidades e entendendo como são importantes e podem contribuir para o todo.