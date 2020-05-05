Deixe os cachos da sua mãe ainda mais definidos e lindos

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Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 15:50

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 15:50

O cuidado com os cachos começa desde a lavagem e vai até a modelagem para um visual definido e sem frizz. O Kit Mex Cachos sai, à vista, a R$ 39,98 na DNA Cosméticos
O cuidado com os cachos começa desde a lavagem e vai até a modelagem para um visual definido e sem frizz. O Kit Mex Cachos sai, à vista, a R$ 39,98 na DNA Cosméticos Crédito: DNA Cosméticos/Divulgação
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