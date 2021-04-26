Obras da sede da OAB de São Mateus já estão quase concluídas

O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, participou da visita de inspeção às obras, com o presidente da 12ª Subseção, Patrick de Oliveira Malverdi e a vice-presidente, Geisiane Saibel Crédito: OAB/Divulgação

As obras de construção da nova sede da 12ª Subseção de São Mateus estão caminhando para a fase de acabamento. A previsão é que em junho todo o espaço comece a ser mobiliado e a inauguração acontece ainda em julho deste ano, segundo adianta o presidente da 12ª Subseção de São Mateus, Patrick de Oliveira Malverdi, que tem feito vistorias semanais no espaço.

Localizada em frente ao Fórum da Justiça Estadual, no bairro Cohab, em São Mateus, a nova sede terá maior espaço e conforto para atender os mais de 600 advogados e advogadas da Subseção e de regiões vizinhas. “A sede atual é em um espaço alugado e tem apenas um escritório e um auditório que comporta 30 pessoas. Já a nova sede será a casa própria da advocacia de São Mateus e haverá espaço para comportar atendimentos, eventos e palestras”, adianta Malverdi.

Serão dois andares, sendo que térreo comportará a recepção, dois banheiros (masculino e feminino), espaço para café, cozinha e despensa, além de quatro escritórios coletivos, um gabinete da diretoria e outro da presidência, arquivo e um banheiro privativo para os advogados.

As obras da sede da 12ª Subseção de São Mateus estão caminhando para a fase do acabamento Crédito: OAB/Divulgação

Já no segundo pavimento, o espaço terá um auditório (equipado e climatizado) para 80 pessoas, sala de reunião para até 20 participantes, dois banheiros (masculino e feminino), cozinha com despensa e uma plataforma elevatória para atender pessoas com deficiência.

“O escritório coletivo é para receber melhor o jovem advogado, que está em início de carreira e, muitas vezes, fica muito caro ter um escritório próprio. E também para servir como base para advogados que vêm de outras cidades para realizarem audiências em São Mateus. Além disso, o auditório será um espaço ideal para a realização de cursos e aulas da Escola Superior de Advocacia (ESA)”, observa Malverdi.

VALORIZAÇÃO

A 12ª Subseção é composta pelos municípios de São Mateus, de Jaguaré, Barra de São Francisco e Pedro Canário. A obra da nova sede faz parte do projeto de valorização da advocacia do interior. “Todos os advogados estão animados com essa nova casa, pois é uma obra importante, já que valoriza os advogados e advogadas que atuam fora da região metropolitana da Grande Vitória”, observa Malverdi.

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O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES), José Carlos Rizk Filho, participou de uma visita de inspeção às obras de construção da nova sede, acompanhado do presidente da 12ª Subseção, da vice-presidente, Geisiane Saibel e da diretoria.