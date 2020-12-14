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OAB-ES congela anuidade 2021 e dá desconto para pagar em dezembro

Profissionais em dia com a anuidade terão desconto de 15% para pagamento até o próximo dia 22. Este é o quarto ano consecutivo sem reajuste
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2020 às 17:18

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 17:18

Diretor-tesoureiro da OAB-ES, Ricardo Holzmeister
O diretor-tesoureiro da OAB-ES, Ricardo Holzmeister, explicou que o congelamento dos valores e o aumento do desconto só foram possíveis devido ao reequilíbrio financeiro da entidade Crédito: Divulgação/OAB-ES
A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES) deixará de reajustar a anuidade pelo quarto ano consecutivo. Além disso, decidiu ampliar o percentual de desconto do pagamento em parcela única, de 10% para 15%. A medida acontece justamente por conta das dificuldades enfrentadas pelos advogados e advogadas este ano, em função da pandemia do novo coronavírus.
Os boletos já estão disponíveis no site da OAB-ES e o desconto de 15% com vencimento dia 22 de dezembro deste ano é para os advogados e advogadas que estão em dia com o pagamento das anuidades e parcelas até outubro de 2020. Quem pagar parcela única até o dia 8 de janeiro de 2021 terá desconto de 10% do valor da anuidade. Até o dia 8 de fevereiro de 2021, o desconto é de 8% e até 8 de março de 2021, é de 5%. A partir de março, a anuidade terá valor integral, dividido em 10 parcelas.
O diretor-tesoureiro da OAB-ES, Ricardo Holzmeister, explicou que o congelamento dos valores e o aumento do desconto só foram possíveis devido ao reequilíbrio financeiro da entidade, obtido por meio de várias medidas da atual gestão desde janeiro de 2019. Qualificamos a gestão e hoje podemos tomar medidas assim, favorecendo toda a advocacia, reforçou o diretor.

ANUIDADE 2021:

  • Até 22/12 - Desconto de 15%, para advogados e advogadas que estão em dia com o pagamento das anuidades e parcelas até outubro de 2020. 
  • Até 08/01 - Desconto de 10% 
  • Até 08/02 - Desconto de 8% 
  • Até 08/03 - Desconto de 5%

COMO PAGAR:

Por meio do site da OAB-ES.

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