OAB-ES congela anuidade 2021 e dá desconto para pagar em dezembro

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES) deixará de reajustar a anuidade pelo quarto ano consecutivo. Além disso, decidiu ampliar o percentual de desconto do pagamento em parcela única, de 10% para 15%. A medida acontece justamente por conta das dificuldades enfrentadas pelos advogados e advogadas este ano, em função da pandemia do novo coronavírus.

Os boletos já estão disponíveis no site da OAB-ES e o desconto de 15% com vencimento dia 22 de dezembro deste ano é para os advogados e advogadas que estão em dia com o pagamento das anuidades e parcelas até outubro de 2020. Quem pagar parcela única até o dia 8 de janeiro de 2021 terá desconto de 10% do valor da anuidade. Até o dia 8 de fevereiro de 2021, o desconto é de 8% e até 8 de março de 2021, é de 5%. A partir de março, a anuidade terá valor integral, dividido em 10 parcelas.