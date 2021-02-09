OAB-ES terá seis novos cursos de pós-graduação a partir deste ano

Cursos de pós-graduação da ESA-ES serão presenciais e devem começar em abril, desde que os protocolos de saúde pública permitam Crédito: OAB-ES/Divulgação

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES) está nos ajustes finais para anunciar seis novos cursos de pós-graduação que começarão a ser ofertados, a partir deste ano, pela Escola Superior de Advocacia (ESA-ES). Todos os cursos serão ministrados pela ESA, que após dez anos terá oferta de novas formações para advogadas e advogados da entidade.

“Depois de dez anos estamos retomando a pós-graduação, que será a primeira genuinamente da ESA-ES. Essa está sendo feita por nós, adequando os anseios da advocacia, uma vez que normalmente as opções do mercado são voltadas a quem é formado em Direito. E queremos atender à demanda com cursos voltados para advogados”, atenta o diretor presidente da ESA-ES, Alexandre Zamprogno.

Diretor presidente da ESA-ES, Alexandre Zamprogno afirma que serão ofertados cursos também fora da Grande Vitória Crédito: OAB-ES/Divulgação

Processo Civil, Direito do Trabalho e Previdenciário, Direito Eleitoral, Direito Criminal, Direito do Estado e Direito Notarial e Registral serão os cursos que iniciarão a nova programação da ESA-ES este ano. E por serem ministrados pela ESA-ES, que é uma entidade sem fins lucrativos, o valor das mensalidades ficará abaixo do que é praticado pelo mercado. A estimativa é que cada turma tenha, no máximo, 70 vagas.

Segundo Zamprogno, para que se concretizassem os cursos, um dos passos foi encontrar uma instituição que os certificasse e assim nasceu a parceria com Faesa e Doctum. “Junto com o planejamento do curso, fizemos uma pesquisa para saber qual a necessidade de cada região. Ou seja, teremos pelo menos três polos: um no Sul, em Cachoeiro, e dois no Norte, em Colatina e Linhares. Mas se outras regiões manifestarem interesse e organizarem uma quantidade mínima de alunos, poderemos realizar uma pós-graduação fora dos principais polos”, observa o diretor presidente da ESA-ES.

Com uma carga horária mínima de 360 horas para cada curso, o projeto pedagógico e a escolha dos professores estão sendo feitos em parceria com a Faesa e a Doctum, duas instituições de ensino de destaque na área, que recentemente assinaram parceria com a ESA-ES. “Serão selecionados os melhores nomes do Direito no Espírito Santo para ministrar os cursos, que é tido como referência de bons professores. Nossos advogados e advogadas terão cursos com qualidade e um valor competitivo”, afirma o diretor da OAB/TV e de Pós-Graduação da ESA-ES, Victor Massante.

Diretor de Pós-Graduação da ESA-ES, Victor Massante: "Serão selecionados os melhores nomes do Direito no Espírito Santo." Crédito: OAB-ES/Divulgação

As aulas estão programadas para começar em abril e serão presenciais, com todos os procedimentos de higiene e distanciamento social. “Em abril começaremos as aulas, desde que os protocolos de saúde pública permitam. Todas as aulas serão realizadas dentro da Sede da ESA-ES, que possui espaço para receber com segurança os alunos e as aulas serão quinzenais”, observa.

VALOR COMPETITIVO

Para o presidente da OAB-ES Jovem, Baltazar Bittencourt, a oferta de cursos pela ESA-ES com um valor mais competitivo é uma grande oportunidade para advogadas e advogados recém-formados, que estão chegando ao mercado de trabalho. É uma chance de poderem buscar uma especialização e se posicionarem no mercado, pagando um valor que se enquadre no orçamento.

“O desafio do jovem advogado é buscar clientes e a função dessa pós-graduação é ajudar o profissional a ter uma especialização com um valor que caiba no seu bolso. Nessa crise, os jovens advogados sofreram muito e poder contar com um curso com valores competitivos, será muito importante”, destaca.

Para o presidente da OAB Jovem, Baltazar Bittencourt, a oferta de cursos com um valor mais competitivo é uma oportunidade para advogadas e advogados recém-formados Crédito: OAB-ES/Divulgação

Bittencourt afirma que a receptividade tem sido bastante positiva. “Temos compartilhado nos grupos e vemos o interesse dos jovens advogados e advogadas pela pós-graduação que será oferecida pela ESA-ES. Essa era uma demanda que já existia e agora será atendida.”

PÓS-GRADUAÇÃO ESA-ES

Quem pode fazer? Os cursos são destinados apenas a advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES). Quais serão os cursos oferecidos? Ao todo serão seis cursos: Processo Civil, Direito do Trabalho e Previdenciário, Direito Eleitoral, Direito Criminal, Direito do Estado e Direito Notarial e Registral. De quem será a responsabilidade da pós-graduação? Os cursos de pós-graduação serão oferecidos pela Escola Superior de Advocacia (ESA-ES) e terão como certificadoras as instituições Faesa e Doctum, após convênio realizado com a OAB-ES. As instituições também são parceiras na elaboração do projeto pedagógico e na escolha dos professores. Qual será o valor das mensalidades? O valor final está em estudo, mas vai ficar abaixo do preço que é praticado pelo mercado. Como serão as matrículas? As matrículas estão previstas para o final de fevereiro e início de março. E serão feitas online em uma plataforma a ser divulgada. Qual será a carga horária? A carga horária mínima será de 360 horas, mas esse tempo pode aumentar de acordo com cada curso. As aulas serão ministradas a cada 15 dias. Haverá aulas on-line? Todas as aulas serão presenciais, na sede da ESA-ES. Esse será o diferencial dos cursos. As aulas devem começar em abril, com todos os procedimentos de higiene e distanciamento social, desde que os protocolos de saúde pública permitam. Haverá cursos para os advogados do interior? Está sendo elaborada a possibilidade de levar os cursos também para dois polos fora da Grande Vitória, um no Sul (Cachoeiro) e dois no Norte (Linhares e Colatina), onde provavelmente serão realizados em uma subsede localizada em cada região. Mas se outras regiões manifestarem interesse e organizarem uma quantidade mínima de alunos, poderão ser organizados cursos fora dos polos.