Carga Programada registra entrega de mais de 50 processos em 3 dias

Segundo o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, o sistema tem sido bem avaliado pela advocacia capixaba Crédito: Divulgação/OAB-ES

Em apenas três dias úteis de funcionamento, o serviço Carga Programada do Drive-Thru da Ordem dos Advogados Brasileiros - Seccional Espírito Santo (OAB-ES), em frente ao Fórum Cível Criminal de Vitória, já recebeu e entregou mais de 50 processos. Criado com a finalidade de dar mais agilidade e evitar filas, a iniciativa da Ordem tem garantido mais comodidade para advogadas e advogados que atuam no Fórum, uma vez que não precisam sair do veículo para entregar os processos.

"Realizamos essa ação para agilizar o atendimento aos advogados e advogadas e garantir segurança durante a pandemia do coronavírus. E o sistema tem sido bem avaliado pela advocacia capixaba" José Carlos Rizk Filho - Presidente da OAB-ES

Para utilizar o serviço deve ser encaminhada uma solicitação à OAB-ES para o e-mail [email protected] . Com isso, será agendado pela Seccional a retirada e devolução dos autos nos cartórios, mediante formulário próprio. A retirada deve ser feita em um prazo de 48 horas no Sistema Drive-Thru.

Além do novo serviço de Carga Programada, o Drive-Thru recebe petições e autos físicos de todos os processos de todas as Varas (exceto para iniciais). Desde a sua inauguração, no dia 8 de outubro deste ano, já foram entregues 2.5552 mil processos e 7.156 protocolos.

Vale destacar que o serviço de Carga Cópia não será recebido no local. O serviço de Carga Programada é voltado para os advogados privados. Para os advogados públicos continuarão sendo observadas as normas específicas e forma de carga já praticada.