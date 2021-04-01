Vídeo: estrutura metálica cai e bloqueia parte da BR 262 em Cariacica

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(veja vídeos). Pelo menos uma faixa da BR 262 , no sentido Vitória, foi bloqueada na noite desta quarta-feira (31) após a queda de uma grande estrutura metálica na altura do bairro Bela Vista, em Cariacica . Para passar pelo trecho, os motoristas desviam para as duas faixas à esquerda

Acionada, a Polícia Rodoviária Federal ( PRF ) informou que recebeu chamadas relatando que o telhado de um estabelecimento comercial teria caído na rodovia. No entanto, equipes ainda estavam se deslocando para o local por volta das 22h10 e, por isso, ainda não havia confirmação a respeito da ocorrência.

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Motorista de aplicativo, Anderson Borges passou pelo trecho e relatou o cenário de destruição. "Acho que são telhados de dois prédios. Essas estruturas vieram abaixo, quebraram fios e derrubaram várias árvores na descida para Jardim América", disse. Segundo ele, a Polícia Militar já estava no local.

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Defesa Civil Municipal e com a Polícia Militar, mas ainda não obteve resposta. Assim que os retornos forem recebidos, esse texto será atualizado.

QUEDA DE ÁRVORES NOS KMS 1 E 3