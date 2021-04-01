Vídeo: estrutura metálica cai e bloqueia parte da BR 262 em Cariacica

Acionada, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que recebeu chamadas relatando que o telhado de um estabelecimento comercial teria caído na rodovia. No entanto, equipes ainda estavam se deslocando para o local por volta das 22h10 e, por isso, ainda não havia confirmação a respeito da ocorrência.
Motorista de aplicativo, Anderson Borges passou pelo trecho e relatou o cenário de destruição. "Acho que são telhados de dois prédios. Essas estruturas vieram abaixo, quebraram fios e derrubaram várias árvores na descida para Jardim América", disse. Segundo ele, a Polícia Militar já estava no local.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Defesa Civil Municipal e com a Polícia Militar, mas ainda não obteve resposta. Assim que os retornos forem recebidos, esse texto será atualizado.
QUEDA DE ÁRVORES NOS KMS 1 E 3
Por meio da redes sociais, a PRF informou que a pista da BR 262, no sentido Cariacica, estava parcialmente interditada nos quilômetros um e três, altura do bairro Jardim América. "Uma chuva muito forte com ventos derrubou árvores e fios de energia. Pedimos atenção", escreveu.