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Vídeo: estrutura metálica cai e bloqueia parte da BR 262 em Cariacica

Queda afeta pista no sentido Vitória, na altura do bairro Bela Vista, nesta quarta-feira (31); árvores também caíram após as fortes chuvas

Publicado em 31 de Março de 2021 às 22:58

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

31 mar 2021 às 22:58
Pelo menos uma faixa da BR 262, no sentido Vitória, foi bloqueada na noite desta quarta-feira (31) após a queda de uma grande estrutura metálica na altura do bairro Bela Vista, em Cariacica. Para passar pelo trecho, os motoristas desviam para as duas faixas à esquerda (veja vídeos).
Acionada, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que recebeu chamadas relatando que o telhado de um estabelecimento comercial teria caído na rodovia. No entanto, equipes ainda estavam se deslocando para o local por volta das 22h10 e, por isso, ainda não havia confirmação a respeito da ocorrência.
Motorista de aplicativo, Anderson Borges passou pelo trecho e relatou o cenário de destruição. "Acho que são telhados de dois prédios. Essas estruturas vieram abaixo, quebraram fios e derrubaram várias árvores na descida para Jardim América", disse. Segundo ele, a Polícia Militar já estava no local.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Defesa Civil Municipal e com a Polícia Militar, mas ainda não obteve resposta. Assim que os retornos forem recebidos, esse texto será atualizado.

QUEDA DE ÁRVORES NOS KMS 1 E 3

Por meio da redes sociais, a PRF informou que a pista da BR 262, no sentido Cariacica, estava parcialmente interditada nos quilômetros um e três, altura do bairro Jardim América. "Uma chuva muito forte com ventos derrubou árvores e fios de energia. Pedimos atenção", escreveu.

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