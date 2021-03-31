Os ventos que atingiram a Grande Vitória durante o temporal da tarde desta quarta-feira (31) derrubaram ao menos 15 árvores até as 17 horas, segundo o Corpo de Bombeiros. Uma das ocorrências foi na Curva da Jurema, em Vitória, onde uma castanheira que estava o local há décadas foi ao chão.
Temporal derruba 15 árvores e destelha casa na Grande Vitória
O dono de um dos quiosques René Laurent, contou que a árvore havia sido plantada há mais de 20 anos e que teve prejuízo com o incidente. “Pelo tempo, ela era bem grande e caiu para o lado dos quiosques. Acabou atingindo um ombrelone na área externa, que ficou totalmente quebrado, mas ninguém se feriu”, conta ele, indicando que a calçada no entorno da planta também acabou danificada.
O empresário falou ainda que a energia na região foi interrompida por conta dos fortes ventos e oscilou bastante durante o temporal. "Aquela região da ciclovia acabou alagando, como sempre acontece, mas é mais por conta do grande volume de água de uma vez só. A via propriamente dita só acumulou água mesmo”, disse.
CASA DESTELHADA E FAMÍLIA DESALOJADA EM VIANA
Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, uma casa foi destelhada em Viana, deixando uma família desalojada no município.
A corporação informou, contudo, que não registrou nenhuma ocorrência grave causada pelo volume alto de chuvas na Grande Vitória e também não localizou nenhum foco de inundação na Região Metropolitana.
Questionada sobre vídeo que mostra árvore caída na Curva da Jurema e outros casos relatados por moradores, a Defesa Civil de Vitória informou que “não foi registrada nenhuma ocorrência grave em decorrência da chuva”.
FRENTE FRIA
Segundo o Climatempo, o temporal que atingiu o Estado nesta tarde (31) foi provocado pela chegada de uma frente fria, que é observada não só no Espírito Santo, mas também em Minas Gerais. O instituto meteorológico ainda alerta que há possibilidade de mais pancadas de chuva e ventos de até 70 quilômetros/hora até o início da madrugada desta quinta (1°).