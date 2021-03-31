Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ventos de até 70 km/h

Temporal derruba 15 árvores e destelha casa na Grande Vitória

Bombeiros foram acionados para atender ocorrências em toda a Região Metropolitana. Casa em Viana chegou a ser destelhada com a força dos ventos

Publicado em 31 de Março de 2021 às 19:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2021 às 19:52
Árvores caem com fortes ventos provocados por temporal na Curva da Jurema, em Vitória (à esq.) e em bairro de Viana (à dir.)
Árvores caem com fortes ventos provocados por temporal na Curva da Jurema, em Vitória (à esq.) e em bairro de Viana (à dir.) Crédito: Internauta/A GAZETA
Os ventos que atingiram a Grande Vitória durante o temporal da tarde desta quarta-feira (31) derrubaram ao menos 15 árvores até as 17 horas, segundo o Corpo de Bombeiros. Uma das ocorrências foi na Curva da Jurema, em Vitória, onde uma castanheira que estava o local há décadas foi ao chão.
Temporal derruba 15 árvores e destelha casa na Grande Vitória
O dono de um dos quiosques René Laurent, contou que a árvore havia sido plantada há mais de 20 anos e que teve prejuízo com o incidente. “Pelo tempo, ela era bem grande e caiu para o lado dos quiosques. Acabou atingindo um ombrelone na área externa, que ficou totalmente quebrado, mas ninguém se feriu”, conta ele, indicando que a calçada no entorno da planta também acabou danificada.
O empresário falou ainda que a energia na região foi interrompida por conta dos fortes ventos e oscilou bastante durante o temporal. "Aquela região da ciclovia acabou alagando, como sempre acontece, mas é mais por conta do grande volume de água de uma vez só. A via propriamente dita só acumulou água mesmo”, disse.
Árvore da Curva da Jurema, em Vitória, é derrubada por ventos de até 70 km/h de temporal
Árvore da Curva da Jurema, em Vitória, foi derrubada no temporal Crédito: Internauta/A GAZETA

CASA DESTELHADA E FAMÍLIA DESALOJADA EM VIANA

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, uma casa foi destelhada em Viana, deixando uma família desalojada no município.
A corporação informou, contudo, que não registrou nenhuma ocorrência grave causada pelo volume alto de chuvas na Grande Vitória e também não localizou nenhum foco de inundação na Região Metropolitana.
Questionada sobre vídeo que mostra árvore caída na Curva da Jurema e outros casos relatados por moradores, a Defesa Civil de Vitória informou que “não foi registrada nenhuma ocorrência grave em decorrência da chuva”.

Veja Também

Moradores registram chuva de granizo em municípios do Sul do ES

FRENTE FRIA

Segundo o Climatempo, o temporal que atingiu o Estado nesta tarde (31) foi provocado pela chegada de uma frente fria, que é observada não só no Espírito Santo, mas também em Minas Gerais. O instituto meteorológico ainda alerta que há possibilidade de mais pancadas de chuva e ventos de até 70 quilômetros/hora até o início da madrugada desta quinta (1°).
Em todas as cidades da Grande Vitória a temperatura fica entre 22°C de mínima e 30°C de máxima nesse período.

Veja Também

Instituto emite aviso de perigo para tempestade em todo o ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros chuva Chuva no ES defesa civil Grande Vitória temporal Curva da Jurema
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que os ricos britânicos estão vivendo com saúde cada vez mais que os pobres?
Imagem de destaque
Os planos de Renan Santos para roubar votos de Flávio Bolsonaro: 'Sou o candidato da direita'
Trabalhador da indústria
Brasil, o país do futuro. Mas que futuro?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados