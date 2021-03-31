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São Mateus

Vídeo mostra caminhão desgovernado atingindo carros e imóvel no ES

Uma pessoa que estava em um dos veículos morreu no local. As imagens mostram que, poucos segundos antes, uma mulher e três crianças passam tranquilamente pelo local

Publicado em 31 de Março de 2021 às 19:03

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

31 mar 2021 às 19:03
Imagens de câmeras de videomonitoramento flagraram o momento em que um caminhão desgovernado atingiu três carros e um imóvel comercial no município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Uma pessoa que estava em um dos carros não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
O fato ocorreu no último último sábado (27), mas o vídeo só foi divulgado posteriormente. As imagens mostram ainda que, poucos segundos antes do acidente, uma mulher e três crianças passam tranquilamente pelo local.
Carro ficou esmagado por caminhão desgovernado em São Mateus
Carro ficou esmagado por caminhão desgovernado em São Mateus Crédito: Reprodução / TV Gazeta

O ACIDENTE 

O acidente aconteceu no distrito de Nova Lima. O motorista, que havia partido de Pinheiros, na mesma região, perdeu o controle da direção e acabou arrastando três veículos que estavam estacionados na avenida principal da localidade, além de atingir um imóvel comercial. Até um poste de energia da rua foi derrubado pelo caminhão desgovernado.
Procurada para falar sobre as investigações, a Polícia Civil afirmou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO) de São Mateus. Diligências ainda estão em andamento e outras informações não foram divulgadas. 
Imóveis foram atingidos por caminhão desgovernado em São Mateus
Até um poste de energia da rua foi derrubado pelo caminhão desgovernado. Crédito: Reprodução / TV Gazeta

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