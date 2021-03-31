Vídeo mostra caminhão desgovernado atingindo carros e imóvel no ES

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O fato ocorreu no último último sábado (27), mas o vídeo só foi divulgado posteriormente. As imagens mostram ainda que, poucos segundos antes do acidente, uma mulher e três crianças passam tranquilamente pelo local.

O acidente aconteceu no distrito de Nova Lima. O motorista, que havia partido de Pinheiros, na mesma região, perdeu o controle da direção e acabou arrastando três veículos que estavam estacionados na avenida principal da localidade, além de atingir um imóvel comercial. Até um poste de energia da rua foi derrubado pelo caminhão desgovernado.