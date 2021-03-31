Vídeo mostra caminhão desgovernado atingindo carros e imóvel no ES

Imagens de câmeras de videomonitoramento flagraram o momento em que um caminhão desgovernado atingiu três carros e um imóvel comercial no município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Uma pessoa que estava em um dos carros não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
O fato ocorreu no último último sábado (27), mas o vídeo só foi divulgado posteriormente. As imagens mostram ainda que, poucos segundos antes do acidente, uma mulher e três crianças passam tranquilamente pelo local.
O ACIDENTE
O acidente aconteceu no distrito de Nova Lima. O motorista, que havia partido de Pinheiros, na mesma região, perdeu o controle da direção e acabou arrastando três veículos que estavam estacionados na avenida principal da localidade, além de atingir um imóvel comercial. Até um poste de energia da rua foi derrubado pelo caminhão desgovernado.
Procurada para falar sobre as investigações, a Polícia Civil afirmou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO) de São Mateus. Diligências ainda estão em andamento e outras informações não foram divulgadas.