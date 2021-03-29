Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Distrito de Nova Lima

Caminhão desgovernado atinge carros, imóvel e mata uma pessoa em São Mateus

O veículo perdeu o controle e atingiu três carros e um imóvel comercial. Uma pessoa que estava em um dos veículos morreu no local

Publicado em 29 de Março de 2021 às 09:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2021 às 09:05
Carro ficou esmagado por caminhão desgovernado em São Mateus
Carro ficou esmagado por caminhão desgovernado em São Mateus Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um caminhão desgovernado atingiu três carros e um imóvel comercial no município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, no último sábado (27). O acidente aconteceu no distrito de Nova Lima. De acordo com a polícia, uma pessoa que estava em um dos carros não resistiu aos ferimentos e morreu.
De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta junto à polícia, o caminhão seguia de Pinheiros até Nova Lima, distrito de São Mateus. O motorista perdeu o controle da direção e acabou arrastando três veículos que estavam estacionados na avenida principal do distrito, além de atingir um imóvel comercial. Até um poste de energia da rua foi derrubado pelo caminhão desgovernado.
Uma pessoa que estava em um dos carros de passeio morreu no local. A identificação dela não foi divulgada. A Polícia Civil investiga o caso.
Com informações da TV Gazeta
Imóveis foram atingidos por caminhão desgovernado em São Mateus
Imóveis foram atingidos por caminhão desgovernado em São Mateus Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente São Mateus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carteira de trabalho digital.
Carteira assinada segue valiosa, mas liberdade de escolha também passou a ser
Notas, Real, dinheiro, cédulas
Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber 13º nesta sexta (24)
Dor abdominal é um dos sintomas da pancreatite
Sintomas de pancreatite: veja quais são os sinais de alerta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados