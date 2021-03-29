Caminhão desgovernado atinge carros, imóvel e mata uma pessoa em São Mateus

Carro ficou esmagado por caminhão desgovernado em São Mateus Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Um caminhão desgovernado atingiu três carros e um imóvel comercial no município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, no último sábado (27). O acidente aconteceu no distrito de Nova Lima. De acordo com a polícia, uma pessoa que estava em um dos carros não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta junto à polícia, o caminhão seguia de Pinheiros até Nova Lima, distrito de São Mateus. O motorista perdeu o controle da direção e acabou arrastando três veículos que estavam estacionados na avenida principal do distrito, além de atingir um imóvel comercial. Até um poste de energia da rua foi derrubado pelo caminhão desgovernado.

Uma pessoa que estava em um dos carros de passeio morreu no local. A identificação dela não foi divulgada. A Polícia Civil investiga o caso.

Com informações da TV Gazeta