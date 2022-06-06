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Incêndio

Vídeo: carro pega fogo e interdita faixa da Reta da Penha, em Vitória

Corpo de Bombeiros foi acionado no início da tarde desta segunda-feira (6) e as chamas foram controladas; interdição de uma faixa da avenida foi para ação dos militares

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 14:54

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

06 jun 2022 às 14:54
Um carro pegou fogo na Avenida Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha), na altura do bairro Barro Vermelho, em Vitória, no início da tarde desta segunda-feira (6). O Corpo de Bombeiros foi acionado e as chamas foram controladas. Uma faixa da avenida foi interditada para a ação dos militares.
Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra o carro em chamas (veja acima). Nas imagens, é possível ver muita fumaça saindo do veículo e o fogo consumindo toda a parte dianteira. Em seguida, dois bombeiros chegam com uma mangueira e controlam o incêndio.
Segundo a Guarda Municipal, agentes de trânsito foram até o local para garantir a fluidez do tráfego de veículos durante a ação do Corpo de Bombeiros. A corporação acrescentou que o fluxo segue normal em duas faixas da avenida.
Carro pegou fogo na Avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória
Carro pegou fogo na Avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória Crédito: Reprodução/Leitor de A Gazeta
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o proprietário do veículo não solicitou a perícia e ninguém se feriu.
Uma imagem enviada à reportagem pela Rafaela França mostra o congestionamento formado na avenida por conta do carro incendiado. 
Carro incendiado causou trânsito na Reta da Penha nesta segunda-feira (6)
Carro incendiado causou trânsito na Reta da Penha nesta segunda-feira (6) Crédito: Rafaela França

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