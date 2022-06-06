Vídeo: carro pega fogo e interdita faixa da Reta da Penha, em Vitória

Um carro pegou fogo na Avenida Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha), na altura do bairro Barro Vermelho, em Vitória , no início da tarde desta segunda-feira (6). O Corpo de Bombeiros foi acionado e as chamas foram controladas. Uma faixa da avenida foi interditada para a ação dos militares.

Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra o carro em chamas (veja acima). Nas imagens, é possível ver muita fumaça saindo do veículo e o fogo consumindo toda a parte dianteira. Em seguida, dois bombeiros chegam com uma mangueira e controlam o incêndio.

Segundo a Guarda Municipal, agentes de trânsito foram até o local para garantir a fluidez do tráfego de veículos durante a ação do Corpo de Bombeiros. A corporação acrescentou que o fluxo segue normal em duas faixas da avenida.

Carro pegou fogo na Avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória Crédito: Reprodução/Leitor de A Gazeta

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o proprietário do veículo não solicitou a perícia e ninguém se feriu.

Uma imagem enviada à reportagem pela Rafaela França mostra o congestionamento formado na avenida por conta do carro incendiado.