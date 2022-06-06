Vídeo: carro pega fogo e interdita faixa da Reta da Penha, em Vitória

Um carro pegou fogo na Avenida Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha), na altura do bairro Barro Vermelho, em Vitória, no início da tarde desta segunda-feira (6). O Corpo de Bombeiros foi acionado e as chamas foram controladas. Uma faixa da avenida foi interditada para a ação dos militares.
Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra o carro em chamas (veja acima). Nas imagens, é possível ver muita fumaça saindo do veículo e o fogo consumindo toda a parte dianteira. Em seguida, dois bombeiros chegam com uma mangueira e controlam o incêndio.
Segundo a Guarda Municipal, agentes de trânsito foram até o local para garantir a fluidez do tráfego de veículos durante a ação do Corpo de Bombeiros. A corporação acrescentou que o fluxo segue normal em duas faixas da avenida.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o proprietário do veículo não solicitou a perícia e ninguém se feriu.
Uma imagem enviada à reportagem pela Rafaela França mostra o congestionamento formado na avenida por conta do carro incendiado.