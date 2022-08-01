Vídeo: carro capota em acidente na BR 101, na Serra

Segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia, não houve vítimas. O tráfego chegou a seguir com desvio, mas foi liberado às 14h15.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO), o acidente ocorreu no km 265,7, sentido norte. A ocorrência foi registrada às 13h25 e, "para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, caminhão-pipa e guincho)", disse a Eco101, em nota.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), para saber mais detalhes sobre como o acidente aconteceu. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.