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Sem vítimas

Vídeo: carro capota em acidente na BR 101, na Serra

Veículo ficou próximo ao canteiro central, na altura de Laranjeiras Velha, na tarde desta segunda (1°); segundo a Eco101, trânsito chegou a ser desviado, mas via já foi liberada
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

01 ago 2022 às 16:23

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 16:23

Um carro de passeio capotou na tarde desta segunda-feira (1º), na altura do km 265,7 da BR 101, no bairro Laranjeiras Velha, na Serra. Em vídeos enviados por leitores de A Gazeta (veja acima), é possível ver que o veículo ficou próximo ao canteiro central da rodovia.
Segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia, não houve vítimas. O tráfego chegou a seguir com desvio, mas foi liberado às 14h15.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO), o acidente ocorreu no km 265,7, sentido norte. A ocorrência foi registrada às 13h25 e, "para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, caminhão-pipa e guincho)", disse a Eco101, em nota.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), para saber mais detalhes sobre como o acidente aconteceu. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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