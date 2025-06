Deu ruim

Trio rouba carro em Vila Velha e capota com o veículo no Centro de Vitória

Roubo do veículo ocorreu no começo da manhã desta terça-feira (10) e o acidente aconteceu horas depois; um dos suspeitos foi detido

Um acidente terminou em prisão na Vila Rubim , em Vitória , na manhã desta terça-feira (10). Segundo testemunhas, após o Renault Kwid capotar na Rua Dr. João dos Santos Neves, os três ocupantes saíram correndo — um deles, o motorista, estaria com uma arma na cintura. A Guarda Municipal chegou ao local e descobriu que o veículo havia sido roubado horas antes em Zumbi dos Palmares, Vila Velha . Os agentes realizaram buscas e conseguiram encontrar um dos suspeitos na Ponte Seca, ainda na região do Centro de Vitória . Ele foi detido. >

Acidente entre carro e moto deixa homem ferido no Sul do ES; veja vídeo

Trio rouba carro em Vila Velha e capota com o veículo no Centro de Vitória

O repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta , esteve no local e conversou com o inspetor Josenildo de Paula, da Guarda Municipal. O agente explicou que o carro foi roubado às 6h35, em Vila Velha, quando estava sendo utilizado por um motorista de aplicativo. O veículo era alugado. >

"Nós fomos informados sobre e começamos a fazer patrulhamento pela área. Por causa da imperícia do condutor, ele se assustou com um caminhão, bateu no meio-fio e perdeu o controle, capotando. Eles fugiram do local do acidente, as equipes começaram a ir atrás dos suspeitos e um deles, que estava conduzindo, foi encontrado perto da Ponte Seca", detalhou o inspetor. >