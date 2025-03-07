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Trânsito

Trecho da Norte Sul será totalmente interditado para bloco de carnaval

Bloqueio será de um ponto em Vitória a outro na Serra por sete horas; veja rotas alternativas

Publicado em 07 de Março de 2025 às 15:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2025 às 15:57
Um trecho da Rodovia Norte Sul será totalmente interditado neste sábado (8), das 13h às 20h. O bloqueio será da Avenida Dante Michelini, em Jardim Camburi, em Vitória, próximo ao Hotel Canto do Sol, até Bairro de Fátima, na Serra, próximo ao cruzamento com Avenida João Palácio. A região deve ser ocupada por foliões que vão curtir o famoso Bloco Kustelão
A Guarda Municipal de Vitória estará nos pontos de bloqueio e orienta as seguintes rotas alternativas para motoristas:
  • Da Serra para Vitória:  condutores deverão acessar o bairro Jardim Camburi e a Avenida Dante Michelini pelo interior do Bairro de Fátima, seguindo pela Avenida José Rato (principal do bairro), e adentrando em Vitória pela Avenida José Celso Cláudio (Rua da Politintas e acesso ao Viaduto Aracelli). Outra opção é passar pela Rodovia das Paneleiras.
  • De Vitória para Serra: seguir pela Rodovia das Paneleiras ou seguir pela Avenida Dante Michelini (orla de Camburi) até o final, no Viaduto Aracelli, e acessar a Avenida José Celso Cláudio, em Jardim Camburi.
  • Para os moradores ou quem precisa entrar e sair de Jardim Camburi: além da Avenida Celso Cláudio (Rua da Pepeu Tintas, Politintas e Rancho Beliscão), o fluxo de veículos será pela Avenida Carlos Martins. Os acessos à Avenida Norte-Sul (próximo ao supermercado Extrabom, Shopping Norte-Sul e Posto Marcela) estarão interditados.

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