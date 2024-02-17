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Ainda é carnaval

Bloco Kustelão atrai milhares de foliões em Jardim Camburi; veja fotos

Tradicional bloco de Vitória arrastou muitos capixabas, neste sábado (17), para curtir mais um dia de folia pós carnaval
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 17 de Fevereiro de 2024 às 16:43

O carnaval pode até ter acabado, mas há quem diga que ele resiste. O tradicional bloco Kustelão atraiu milhares de foliões em Jardim Camburi, neste sábado (17). A concentração começou às 14h em frente ao Kartódromo da Av. Norte Sul e por volta das 15h um trio elétrico saiu em direção a Praia de Camburi - cerca de 3,5 km.
Diante de muita música e animação, vários capixabas - que provavelmente ainda não guardaram a fantasia - fizeram a festa nesta tarde. A assistente de tráfego Maria Aparecida faz parte do time de foliões que não perde o bloco - e de quebra, ainda trouxe a família. “Venho há cinco anos consecutivos no Kustelão e dessa vez trouxe minhas meninas”, contou.
Maria Aparecida Pereira levou a familia para o bloco Kustelão neste ano
Maria Aparecida Pereira levou a familia para o bloco Kustelão neste ano Crédito: Carlos Alberto
E não faltou criatividade. Teve gente que decidiu pintar o corpo todo de azul para se fantasiar de 'smurfs'. Outros foliões  também apostaram na tinta e foram 'vestidos' de esmalte de unha. De fato, nem o 'calorão' parou os capixabas neste sábado - que inclusive contou com um caminhão pipa para refrescar ao longo do trajeto.
Dois amigos foram fantasiados de 'smurfs' no bloco Kustelão
Dois amigos foram fantasiados de 'smurfs' no bloco Kustelão Crédito: Carlos Alberto
Confira abaixo algumas fotos que marcaram o bloco Kustelão deste sábado (17):

Bloco Kustelão agita Jardim Camburi neste sábado (17)

*Com informações do fotógrafo Carlos Alberto, de A Gazeta

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