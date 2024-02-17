Bloco Kustelão atrai milhares de foliões em Jardim Camburi; veja fotos

O carnaval pode até ter acabado, mas há quem diga que ele resiste. O tradicional bloco Kustelão atraiu milhares de foliões em Jardim Camburi, neste sábado (17). A concentração começou às 14h em frente ao Kartódromo da Av. Norte Sul e por volta das 15h um trio elétrico saiu em direção a Praia de Camburi - cerca de 3,5 km.



Diante de muita música e animação, vários capixabas - que provavelmente ainda não guardaram a fantasia - fizeram a festa nesta tarde. A assistente de tráfego Maria Aparecida faz parte do time de foliões que não perde o bloco - e de quebra, ainda trouxe a família. “Venho há cinco anos consecutivos no Kustelão e dessa vez trouxe minhas meninas”, contou.

Maria Aparecida Pereira levou a familia para o bloco Kustelão neste ano Crédito: Carlos Alberto

E não faltou criatividade. Teve gente que decidiu pintar o corpo todo de azul para se fantasiar de 'smurfs'. Outros foliões também apostaram na tinta e foram 'vestidos' de esmalte de unha. De fato, nem o 'calorão' parou os capixabas neste sábado - que inclusive contou com um caminhão pipa para refrescar ao longo do trajeto.



Dois amigos foram fantasiados de 'smurfs' no bloco Kustelão Crédito: Carlos Alberto

Confira abaixo algumas fotos que marcaram o bloco Kustelão deste sábado (17):



Bloco Kustelão agita Jardim Camburi neste sábado (17)