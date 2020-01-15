Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Horário de pico

Trânsito na Terceira Ponte fica congestionado após sequência de panes

Segundo a Rodosol, foram seis panes durante o horário de pico. A concessionária ainda afirma que o número de ocorrências foi maior do que o normal

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 20:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 20:33
Trânsito na Terceira Ponte por volta de 19h Crédito: Reprodução / Rodosol
Além do tradicional e grande fluxo de veículos na Terceira Ponte, nesta quarta-feira (15) uma sequência de seis panes em veículos provocaram um congestionamento ainda maior. De acordo com informações da Rodosol, as ocorrências foram entre 16h57 e 18h32.
Conforme apurou a reportagem de A Gazeta, cinco das panes aconteceram no sentido Vitória - Vila Velha e uma no sentido contrário. A Rodosol ainda afirmou que o número de ocorrências foi maior do que o normal. O fato de ter sido em horário de pico agravou a situação.
A Guarda Municipal de Vitória disse que não foi acionada e que o movimento de carros se deve ao fluxo comum no horário. A Guarda Municipal de Vila Velha afirmou, às 19h06, que o fluxo de veículos na descida da ponte era normal.

Veja Também

Para cada 5 assassinatos no ES, 4 pessoas perdem a vida no trânsito

As 11 infrações de trânsito que poucos conhecem, mas que geram multas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados