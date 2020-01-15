Trânsito na Terceira Ponte fica congestionado após sequência de panes

Trânsito na Terceira Ponte por volta de 19h Crédito: Reprodução / Rodosol

Além do tradicional e grande fluxo de veículos na Terceira Ponte, nesta quarta-feira (15) uma sequência de seis panes em veículos provocaram um congestionamento ainda maior. De acordo com informações da Rodosol, as ocorrências foram entre 16h57 e 18h32.

Conforme apurou a reportagem de A Gazeta, cinco das panes aconteceram no sentido Vitória - Vila Velha e uma no sentido contrário. A Rodosol ainda afirmou que o número de ocorrências foi maior do que o normal. O fato de ter sido em horário de pico agravou a situação.