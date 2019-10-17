Vitória e Vila Velha

Terceira Ponte é fechada nos dois sentidos para operação de resgate

Cerca de 50 minutos depois, a via foi liberada nos dois sentidos, de acordo com informações da Rodosol

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 11:06 - Atualizado há 6 anos

Terceira Ponte fechada nos dois sentidos nesta quinta-feira (17) Crédito: Reprodução/Rodosol

A Terceira Ponte foi fechada nos dois sentidos para uma operação de resgate na manhã desta quinta-feira (17). Aproximadamente 50 minutos depois, os dois sentidos da via foram liberados. A operação de resgate foi finalizada com sucesso, de acordo com informações da Rodosol, concessionária que administra a ponte.

ATENÇÃO! Atendimento de ocorrência na Terceira Ponte. Interdição nos dois sentidos. — RodoSol (@RodoSol) 17 de outubro de 2019

Terceira Ponte liberada nos dois sentidos. https://t.co/CqU0o19gJL — RodoSol (@RodoSol) 17 de outubro de 2019

