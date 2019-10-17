Terceira Ponte é fechada nos dois sentidos para operação de resgate

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 11:06
- Atualizado há 6 anos
A Terceira Ponte foi fechada nos dois sentidos para uma operação de resgate na manhã desta quinta-feira (17). Aproximadamente 50 minutos depois, os dois sentidos da via foram liberados. A operação de resgate foi finalizada com sucesso, de acordo com informações da Rodosol, concessionária que administra a ponte.
