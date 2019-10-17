Home
>
Central de Trânsito
>
Terceira Ponte é fechada nos dois sentidos para operação de resgate

Terceira Ponte é fechada nos dois sentidos para operação de resgate

Cerca de 50 minutos depois, a via foi liberada nos dois sentidos, de acordo com informações da Rodosol

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 11:06

 - Atualizado há 6 anos

Terceira Ponte fechada nos dois sentidos nesta quinta-feira (17) Crédito: Reprodução/Rodosol

A Terceira Ponte foi fechada nos dois sentidos para uma operação de resgate na manhã desta quinta-feira (17).  Aproximadamente 50 minutos depois, os dois sentidos da via foram liberados. A operação de resgate foi finalizada com sucesso, de acordo com informações da Rodosol, concessionária que administra a ponte.

Recomendado para você

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para controlar o fogo; não houve feridos

Incêndio destrói caminhonete em Colatina

Ecovias Capixaba explicou que acidente ocorreu após batida entre dois caminhões; Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ninguém se feriu

Acidente na BR 101: caminhão cai em área de obra em Anchieta, no ES

Em um dos veículos estavam três pessoas, entre elas uma criança de 4 anos; colisão ocorreu na cidade de Mantenópolis, Noroeste capixaba

Acidente entre motos mata duas pessoas e deixa três feridas no ES

Terceira Ponte é fechada nos dois sentidos para operação de resgate Crédito: Thaiza Rodrigues Mota

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais