Simulação policial para Mundial Sub-17 complica trânsito em Vitória

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 18:45
- Atualizado há 6 anos
A simulação para o deslocamento de jogadores do campeonato mundial de futebol sub 17, realizada nesta sexta-feira (18) pelos agentes de Segurança Pública do Espírito Santo, causou reflexos no trânsito das principais vias de Vitória. Por volta das 16h30, segundo a Guarda Municipal, motoristas já enfrentavam intensos congestionamentos.
A operação integrada teve início no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, e seguiu pelas avenidas onde estão localizados os hotéis que os jogadores ficarão hospedados até os jogos.
A situação complicou ainda mais o trânsito que já é lento no horário de pico, período com maior circulação de veículos.
Américo Buaiz;
Saturnino de Brito;
Reta da Penha;
Rio Branco;
Leitão da Silva;
Fernando Ferrari;
Simulação policial para o Mundial Sub-17
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o