Simulação policial para Mundial Sub-17 complica trânsito em Vitória

Motoristas enfrentam lentidão nas avenidas Américo Buaiz, Saturnino de Brito, Reta da Penha, Rio Branco, Leitão da Silva e Fernando Ferrari

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 18:45 - Atualizado há 6 anos

A operação integrada teve início no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, e seguiu pelas avenidas onde estão localizados os hotéis que os jogadores ficarão hospedados até os jogos.

A situação complicou ainda mais o trânsito que já é lento no horário de pico, período com maior circulação de veículos.

