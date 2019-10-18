Home
Simulação policial para Mundial Sub-17 complica trânsito em Vitória

Motoristas enfrentam lentidão nas avenidas Américo Buaiz, Saturnino de Brito, Reta da Penha, Rio Branco, Leitão da Silva e Fernando Ferrari

Karen Benicio

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 18:45

 - Atualizado há 6 anos

Trânsito congestionado na Ponte da Passagem, em Vitória Crédito: Internauta | A Gazeta

A simulação para o deslocamento de jogadores do campeonato mundial de futebol sub 17, realizada nesta sexta-feira (18) pelos agentes de Segurança Pública do Espírito Santo, causou reflexos no trânsito das principais vias de Vitória. Por volta das 16h30, segundo a Guarda Municipal, motoristas já enfrentavam intensos congestionamentos.

A operação integrada teve início no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, e seguiu pelas avenidas onde estão localizados os hotéis que os jogadores ficarão hospedados até os jogos.

> Secretário quer R$ 10 milhões a mais do que o previsto para o Esporte

A situação complicou ainda mais o trânsito que já é lento no horário de pico, período com maior circulação de veículos.

VIAS ENGARRAFADAS

Américo Buaiz;

Saturnino de Brito;

Reta da Penha;

Rio Branco;

Leitão da Silva;

Fernando Ferrari;

> Acidente envolvendo três veículos complica trânsito na Fernando Ferrari

Simulação policial para o Mundial Sub-17

Forças de segurança fazem simulação para o transporte de jogadores do Mundial Sub-17 por Divulgação Sesp
