Batida frontal

Sete pessoas ficam feridas em grave acidente em São Mateus

Colisão entre dois carros aconteceu no bairro Aviação, na noite de domingo (10); duas pessoas chegaram a ficar presas às ferragens

Fabrício Silva Jornalista / [email protected]

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 12:11

Sete pessoas ficam feridas em grave acidente em São Mateus Crédito: Redes Sociais

Sete pessoas ficaram feridas após uma colisão frontal entre dois carros, no bairro Aviação, em São Mateus, no Norte do Espírito Sanyo, na noite de domingo (10). Duas vítimas, um homem e uma mulher, ficaram presas às ferragens e foram socorridas em estado grave.

O Corpo de Bombeiros informou que um dos carros transportava três ocupantes, e quatro pessoas estavam no outro veículo. Os militares precisaram realizar o desencarceramento das duas vítimas presas às ferragens e prestaram os primeiros socorros. Ambas foram encaminhadas em estado grave ao Hospital Estadual Roberto Silvares, para onde também foram levados os outros cinco feridos, após receberem atendimento inicial do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).

A Polícia Militar detalhou que os veículos envolvidos na batida, um Volkswagen Golf e um Volkswagen Novo Voyage, ficaram destruídos na parte frontal devido à colisão. A PM disse que não foi possível realizar o teste do bafômetro nos motoristas dos carros porque um deles sofreu uma lesão na boca e o outro precisou passar por um procedimento cirúrgico logo após a colisão. Após a remoção dos veículos por guinchos, a via foi totalmente liberada.

Não foram informados detalhes sobre as causas do acidente, nem sobre o estado de saúde das pessoas feridas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta