Barra de São Francisco

Sequência de acidentes com seis veículos deixa feridos na ES 080

As colisões ocorreram na região de Monte Senir e envolveram uma moto, uma carreta, dois carros, uma caminhonete e um caminhão-caçamba

Uma sequência de acidentes com seis veículos deixou três pessoas feridas na ES 080 em Barra de São Francisco, Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira. As colisões ocorreram na região de Monte Senir e envolveram uma moto, uma carreta, dois carros, uma caminhonete e um caminhão-caçamba. O motociclista ficou gravemente ferido e foi socorrido desacordado. Uma pessoa que estava na garupa da moto e um passageiro de um dos carros também precisaram de resgate.>