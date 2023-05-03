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BR 101

Rodovia do Contorno é interditada devido a risco após acidente na Serra

Um engavetamento entre seis veículos causou trânsito intenso na Rodovia do Contorno (BR 101), na Serra, na tarde desta quarta (3). Um dos carros tinha kit gás e o Corpo de Bombeiro interditou toda a faixa sentido Cariacica
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

03 mai 2023 às 17:56

Publicado em 03 de Maio de 2023 às 17:56

Acidente registrado na Rodovia do Contorno
Acidente registrado na Rodovia do Contorno interditou a BR 101 nesta tarde Crédito: Leitor A Gazeta
Uma colisão traseira envolvendo cinco carros e um caminhão, causou trânsito intenso na Rodovia do Contorno (BR 101), no município da Serra, na tarde desta quarta-feira (3). Um dos carros possuía gás natural veicular (GNV) e, por conta disso, o Corpo de Bombeiros foi acionado e interditou as faixas no sentido Cariacica. Na hora do acidente, funcionário da Eco 101 trabalhavam em uma das faixas, o que causou um transtorno ainda maior. 
Segundo apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, o acidente aconteceu por conta de um motorista que parou o carro na via para discutir com outra pessoa, causando um engavetamento. Ele foi embora deixando o estrago para trás. 
De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, a ocorrência foi registrada às 13h34. Para atendimento foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Corpo de Bombeiros.
Por questões de segurança, os Bombeiros e a PRF autorizaram o bloqueio das faixas para a remoção segura dos veículos. Ninguém ficou ferido. Às 16h20 uma faixa foi liberada ao tráfego. 
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para ocorrência e a equipe constatou que um dos carros estava equipado com kit gás. Todos os envolvidos no acidente não aceitaram atendimento da ambulância. A equipe providenciou o desligamento do gás e isolou o local.
Às 18h30, a pista foi liberada, segundo a PRF. 

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