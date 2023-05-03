Rodovia do Contorno é interditada devido a risco após acidente na Serra

Acidente registrado na Rodovia do Contorno interditou a BR 101 nesta tarde Crédito: Leitor A Gazeta

Uma colisão traseira envolvendo cinco carros e um caminhão, causou trânsito intenso na Rodovia do Contorno ( BR 101 ), no município da Serra , na tarde desta quarta-feira (3). Um dos carros possuía gás natural veicular (GNV) e, por conta disso, o Corpo de Bombeiros foi acionado e interditou as faixas no sentido Cariacica. Na hora do acidente, funcionário da Eco 101 trabalhavam em uma das faixas, o que causou um transtorno ainda maior.

Segundo apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, o acidente aconteceu por conta de um motorista que parou o carro na via para discutir com outra pessoa, causando um engavetamento. Ele foi embora deixando o estrago para trás.

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, a ocorrência foi registrada às 13h34. Para atendimento foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Corpo de Bombeiros.

Por questões de segurança, os Bombeiros e a PRF autorizaram o bloqueio das faixas para a remoção segura dos veículos. Ninguém ficou ferido. Às 16h20 uma faixa foi liberada ao tráfego.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para ocorrência e a equipe constatou que um dos carros estava equipado com kit gás. Todos os envolvidos no acidente não aceitaram atendimento da ambulância. A equipe providenciou o desligamento do gás e isolou o local.