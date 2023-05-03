Corpo de homem é encontrado em matagal em Linhares

O corpo de um homem foi encontrado em um matagal na manhã desta quarta-feira (3) no bairro Santa Cruz, em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta

O corpo de um homem foi encontrado em um matagal próximo a uma propriedade particular na manhã desta quarta-feira (3) no bairro Santa Cruz, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar , a vítima foi morta com disparos de arma de fogo. Até o momento nenhum suspeito foi detido.

A PM informou que foi acionada e, no local, a equipe constatou que se tratava de um homicídio. Os policiais acionaram a perícia da Polícia Civil que foi acionada.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A PC disse que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e até o momento nenhum suspeito foi detido.