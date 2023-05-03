Corpo de homem é encontrado em matagal em Linhares

O corpo de um homem foi encontrado em um matagal próximo a uma propriedade particular na manhã desta quarta-feira (3) no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi morta com disparos de arma de fogo. Até o momento nenhum suspeito foi detido.
A PM informou que foi acionada e, no local, a equipe constatou que se tratava de um homicídio. Os policiais acionaram a perícia da Polícia Civil que foi acionada.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A PC disse que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e até o momento nenhum suspeito foi detido.
A corporação informa que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.