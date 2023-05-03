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Grupo tenta incendiar ônibus na Avenida Leitão da Silva em Vitória

Fato aconteceu na tarde desta quarta-feira (3), após gerente do tráfico do Morro do Macaco ter sido morto em confronto com a PM
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

03 mai 2023 às 16:03

Publicado em 03 de Maio de 2023 às 16:03

Um grupo de indivíduos tentou atear fogo em um ônibus de linha municipal na Avenida Leitão da Silva, altura de Itararé, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (3). Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver a fumaça saindo do veículo (confira acima).
O repórter-fotográfico Vitor Jubini, de A Gazeta, esteve no local. Testemunhas relataram que os suspeitos chegaram a colocar fogo no veículo, mas o motorista conseguiu apagar utilizando o extintor de incêndio, com a ajuda de funcionários de uma loja de extintores da região. Em seguida, ele saiu do local conduzindo o coletivo.
A Companhia Estadual de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-ES) informou que "houve sim uma tentativa de incêndio ao ônibus, por volta das 15h, na Avenida Leitão da Silva. O motorista conseguiu conter o fogo, não houve vítimas. A operadora ainda está apurando os fatos que motivaram a ação".

Um morto e um baleado

Mais cedo, no início da tarde, moradores da região de Tabuazeiro, que fica a menos de dois quilômetros de Itararé, revelaram ter ouvido disparos no local. O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) confirmou que o helicóptero foi acionado para auxiliar em buscas na área após um confronto entre a Polícia Militar e criminosos, que teriam fugido para uma área de mata. 
Em nota, a Polícia Militar informou que uma pessoa morreu e outra acabou baleada. "Uma equipe do Batalhão de Ações com Cães se deparou com um grupo de indivíduos portando arma de fogo que, em fuga, efetuou disparos contra policiais, que revidaram. Um homem morreu durante o confronto, outro ficou ferido e foi socorrido para um hospital", disse a corporação. 
Morto em confronto com a PM
Jose Milson de Andrade Lima, 25 anos, gerente do Morro do Macaco Crédito: Divulgação | Polícia Militar
O morto foi identificado como Jose Milson de Andrade Lima, de 25 anos. Segundo a polícia, ele era gerente do tráfico do Morro do Macaco e tinha dois mandados de prisão em aberto, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Com ele, ainda de acordo com a PM, estavam uma pistola, munições, drogas e rádios comunicadores.
Já o homem baleado alegou ter sido ferido por traficantes que passaram correndo durante o confronto. Ele foi atingido na perna e está fora de perigo. Um terceiro homem ainda foi preso, segundo a polícia, com drogas. 

Atualização

03/05/2023 - 7:30
A reportagem foi atualizada com mais informações sobre o homem morto, após detalhamento dado pela PM em coletiva de imprensa.

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