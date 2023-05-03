Morto em confronto era gerente do tráfico no Morro do Macaco, diz PM

Jose Milson de Andrade Lima, 25 anos, gerente do Morro do Macaco Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Jose foi morto durante troca de tiros com policias do Batalhão de Ações com Cães. Segundo a polícia, ele estava com uma pistola, munições, drogas e rádios comunicadores. Outro homem chegou a ser baleado na região e um terceiro acabou preso. Logo após o confronto, um grupo tentou atear fogo em um ônibus de linha municipal na Avenida Leitão da Silva , a cerca de dois quilômetros de Tabuazeiro.

"Era uma operação programada pela PM, com tropa especializada naquelas áreas onde há maior intensidade do tráfico de drogas. Durante patrulhamento, nossa tropa foi recebida a tiros, houve o revide, um indivíduo foi baleado e morto e outro indivíduo fora daquela localidade também foi preso com drogas. A PM teve notícias de que um indivíduo deu entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) baleado na perna. A PM foi até lá, fez entrevista com ele, ele falou que estava no Morro do Macaco e passaram indivíduos armados e atiraram contra ele", disse Caus.

A ficha criminal de Jose, divulgada pela polícia, era extensa: ele já havia sido preso em 2017, 2019, 2020, 2021 e 2022. Atualmente, era considerado foragido.

Tentativa de incêndio

Após o confronto, um grupo tentou atear fogo em um ônibus de linha municipal na Avenida Leitão da Silva, altura de Itararé. Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver a fumaça saindo do veículo (confira acima).

O repórter-fotográfico Vitor Jubini, de A Gazeta, esteve no local. Testemunhas relataram que os suspeitos chegaram a colocar fogo no veículo, mas o motorista conseguiu apagar utilizando o extintor de incêndio, com a ajuda de funcionários de uma loja de extintores da região. Em seguida, ele saiu do local conduzindo o coletivo.

De acordo com Caus, tudo leva a crer que o incêndio teria relação com a morte. "Vale ressaltar que essa região do Morro do Macaco é dominada por três traficantes, todos eles com mandado de prisão, que são os Irmãos Vera. E o Complexo da Penha é dominado pelo Marujo, também com mandados de prisão. Tudo que acontece nessas regiões, como queima de ônibus e atentado a pessoas, fatalmente tem a autorização desses indivíduos. Nesta quarta, os indivíduos não deixaram nenhum bilhete que relacionasse ao fato, mas é bem provável que seja um protesto em virtude da morte desse traficante."

Irmãos Vera, citados por Caus, são: Bruno Gomes Faria, Luan Gomes Faria e Gabriel Gomes Faria, os líderes do tráfico do Morro do Macaco. Eles têm respectivamente, um, sete e um mandados de prisão em aberto. Já Marujo é Fernando Moraes Pereira Pimenta, o criminoso mais procurado do Espírito Santo , que chefia a facção Primeiro Comando de Vitória ( PCV ), com sede no Bairro da Penha.

Policiamento reforçado