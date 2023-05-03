Jovem em fuga bate em veículos, joga carro contra píer e é detido em Vitória

Uma perseguição que percorreu as ruas de Vitória terminou em acidente no bairro Andorinhas , na manhã desta quarta-feira (3). A cena parecia até de filme: teve batida em três veículos, zigue-zague na pista, carro em cima da ciclovia e terminou com o automóvel arremessado contra um píer. Um adolescente de 16 anos foi apreendido.

Segundo a Polícia Militar , tudo começou quando o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) repassou a informação que um veículo com restrição estava se deslocando na região de Carapina, Serra , com destino a Vitória. No interior do carro havia indivíduos armados.

Uma equipe foi em direção a Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ), onde aguardou mais detalhes. Em seguida, o videomonitoramento relatou que o carro tinha alcançado a Avenida Fernando Ferrari. Diante da informação, os militares seguiram para o viaduto da Ponte da Passagem e viram o veículo trafegando sentido Maruípe.

A perseguição começou. De acordo com a PM, na altura do semáforo da Rua Dona Rosa com a Avenida Leitão da Silva, o condutor iniciou uma fuga, fazendo uso da ciclovia. Ao retornar para a via, em alta velocidade e fazendo zigue-zague, o motorista colidiu na traseira de outro carro e em duas motocicletas. Ele contornou os veículos e seguiu em direção ao bairro Andorinhas, pela Rua Emílio Ferreira da Silva.

O motorista continuou fugindo, saltando quebra-molas e fazendo conversões perigosas. Em certo momento, ainda conforme a polícia, ele reduziu bruscamente a velocidade do carro e abriu as janelas dianteiras, fazendo um movimento de cabeça e ombros, passando a janela do veículo.

"Devido ao fato, um policial efetuou um disparo contra a parte baixa do carro. O condutor acelerou, fechou os vidros e seguiu sentido ao píer do bairro Andorinhas, onde arremessou o veículo contra as barreiras do jardim e bancos de cimento que compõem o local", afirmou a corporação.