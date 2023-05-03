Jovem em fuga bate em veículos, joga carro contra píer e é detido em Vitória

Uma perseguição que percorreu as ruas de Vitória terminou em acidente no bairro Andorinhas, na manhã desta quarta-feira (3). A cena parecia até de filme: teve batida em três veículos, zigue-zague na pista, carro em cima da ciclovia e terminou com o automóvel arremessado contra um píer. Um adolescente de 16 anos foi apreendido.
Segundo a Polícia Militar, tudo começou quando o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) repassou a informação que um veículo com restrição estava se deslocando na região de Carapina, Serra, com destino a Vitória. No interior do carro havia indivíduos armados.
Uma equipe foi em direção a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), onde aguardou mais detalhes. Em seguida, o videomonitoramento relatou que o carro tinha alcançado a Avenida Fernando Ferrari. Diante da informação, os militares seguiram para o viaduto da Ponte da Passagem e viram o veículo trafegando sentido Maruípe.
A perseguição começou. De acordo com a PM, na altura do semáforo da Rua Dona Rosa com a Avenida Leitão da Silva, o condutor iniciou uma fuga, fazendo uso da ciclovia. Ao retornar para a via, em alta velocidade e fazendo zigue-zague, o motorista colidiu na traseira de outro carro e em duas motocicletas. Ele contornou os veículos e seguiu em direção ao bairro Andorinhas, pela Rua Emílio Ferreira da Silva.
O motorista continuou fugindo, saltando quebra-molas e fazendo conversões perigosas. Em certo momento, ainda conforme a polícia, ele reduziu bruscamente a velocidade do carro e abriu as janelas dianteiras, fazendo um movimento de cabeça e ombros, passando a janela do veículo.
"Devido ao fato, um policial efetuou um disparo contra a parte baixa do carro. O condutor acelerou, fechou os vidros e seguiu sentido ao píer do bairro Andorinhas, onde arremessou o veículo contra as barreiras do jardim e bancos de cimento que compõem o local", afirmou a corporação.
O carro ficou preso nas estruturas e o motorista abriu a porta do carona para tentar fugir, já que a dele ficou presa, mas não conseguiu. Por fim, ele saiu pela janela. O adolescente foi encaminhado para a 1ª Delegacia Regional e o carro foi guinchado. A Polícia Civil disse que a ocorrência ainda estava em andamento, nesta tarde.