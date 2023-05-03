Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Deu trabalho

Jovem em fuga bate em veículos, joga carro contra píer e é detido em Vitória

Perseguição que mais parecia "de filme" de ação terminou em acidente no bairro Andorinhas, nesta quarta-feira (3)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

03 mai 2023 às 18:11

Publicado em 03 de Maio de 2023 às 18:11

Uma perseguição que percorreu as ruas de Vitória terminou em acidente no bairro Andorinhas, na manhã desta quarta-feira (3). A cena parecia até de filme: teve batida em três veículos, zigue-zague na pista, carro em cima da ciclovia e terminou com o automóvel arremessado contra um píer. Um adolescente de 16 anos foi apreendido. 
Segundo a Polícia Militar, tudo começou quando o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) repassou a informação que um veículo com restrição estava se deslocando na região de Carapina, Serra, com destino a Vitória. No interior do carro havia indivíduos armados.
Uma equipe foi em direção a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), onde aguardou mais detalhes. Em seguida, o videomonitoramento relatou que o carro tinha alcançado a Avenida Fernando Ferrari. Diante da informação, os militares seguiram para o viaduto da Ponte da Passagem e viram o veículo trafegando sentido Maruípe.
A perseguição começou. De acordo com a PM, na altura do semáforo da Rua Dona Rosa com a Avenida Leitão da Silva, o condutor iniciou uma fuga, fazendo uso da ciclovia. Ao retornar para a via, em alta velocidade e fazendo zigue-zague, o motorista colidiu na traseira de outro carro e em duas motocicletas. Ele contornou os veículos e seguiu em direção ao bairro Andorinhas, pela Rua Emílio Ferreira da Silva.
O motorista continuou fugindo, saltando quebra-molas e fazendo conversões perigosas. Em certo momento, ainda conforme a polícia, ele reduziu bruscamente a velocidade do carro e abriu as janelas dianteiras, fazendo um movimento de cabeça e ombros, passando a janela do veículo.
"Devido ao fato, um policial efetuou um disparo contra a parte baixa do carro. O condutor acelerou, fechou os vidros e seguiu sentido ao píer do bairro Andorinhas, onde arremessou o veículo contra as barreiras do jardim e bancos de cimento que compõem o local", afirmou a corporação.
O carro ficou preso nas estruturas e o motorista abriu a porta do carona para tentar fugir, já que a dele ficou presa, mas não conseguiu. Por fim, ele saiu pela janela. O adolescente foi encaminhado para a 1ª Delegacia Regional e o carro foi guinchado. A Polícia Civil disse que a ocorrência ainda estava em andamento, nesta tarde.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vitória (ES) Polícia Militar Bairro Andorinhas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados