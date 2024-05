Na BR 101

Quem eram vítimas do acidente que matou 2 pessoas em Presidente Kennedy

Alcimar Moraes Scheidegger e Olair José Bueck morreram após colisão frontal entre um carro e uma carreta na rodovia federal, na noite desse domingo (19)

2 min de leitura min de leitura

Alcimar Moraes Scheidegger (esquerda), de 68 anos e Olair José Bueck, de 49, vítimas fatais do acidente. (PRF/ Arquivo família)

Sara Oliveira Repórter / [email protected]

Alcimar Moraes Scheidegger, de 68 anos, ia para a casa da namorada quando morreu em um acidente fatal na BR 101, em Presidente Kennedy, Sul do Espírito Santo, nesse domingo (19). O cunhado Olair José Bueck, de 49, também estava no carro e morreu no acidente. Um terceiro ocupante do veículo foi encaminhado ao hospital, em estado grave.

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, a filha de Alcimar, Valéria Moreira Scheidegger, relatou que o pai, que dirigia o carro, estava na comunidade de Flecheiras, interior do município, indo para a casa da namorada, em São José das Torres, a 200 metros de onde aconteceu o acidente. De acordo com a filha, Alcimar era motorista aposentado e trabalhava na zona rural também.

Foi um choque. Era uma pessoa muito alegre e querida Valéria Moreira Scheidegger • Filha do Alcimar

A outra vítima é Olair José Bueck, morador de Venda Nova do Imigrante. Familiares informaram que ele era autônomo e cunhado da namorada do motorista. Alcimar e Olair tiraram uma foto um pouco antes do acidente, nesse domingo (19).

Alcimar e Olair tiraram uma foto um pouco antes do acidente, nesse domingo (19). (Arquivo Pessoal)

Os dois serão velados e enterrados em Rio Novo do Sul e Venda Nova do Imigrante, respectivamente.

O acidente

O acidente foi registrado no km 435,2 da BR 101. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Fiat Uno, onde as vítimas estavam, invadiu a contramão e colidiu frontalmente contra a carreta que seguia no sentido contrário. Em entrevista ao repórter da TV Gazeta Sul, Matheus Passos, o chefe da comunicação da PRF-ES, Wagner Motta, o acidente foi provocado por uma ultrapassagem em local proibido.

A reportagem de A Gazeta tenta contato com familiares da terceira pessoa envolvida no acidente. A assessoria do hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim, para onde o homem teria sido levado, foi procurada para informações sobre o atual estado de saúde e, assim que houver retorno, o texto será atualizado.

Este vídeo pode te interessar

Veja Também Duas pessoas morrem em acidente na BR 101 em Presidente Kennedy

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta