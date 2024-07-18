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Em Manguinhos

Quatro pessoas ficam feridas após sequência de acidentes na Serra

Primeiro, mãe e filha foram atropeladas por um carro; em seguida, um motociclista bateu na traseira de outro veículo, no mesmo local
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

18 jul 2024 às 11:49

Publicado em 18 de Julho de 2024 às 11:49

Quatro pessoas ficaram feridas em uma sequência de acidentes na manhã desta quinta-feira (18) na Rodovia ES 010, em Manguinhos, na Serra. Primeiro, um carro atropelou mãe e filha que passavam pela via. Depois, um motociclista se distraiu com a situação e acabou batendo na traseira de um veículo. Os dois ocupantes da moto, um casal, também precisaram de atendimento médico.
De acordo com o gerente comercial Antônio Carlos Delgatto, que testemunhou tudo, as duas mulheres atravessavam na faixa de pedestres, na ES 010, em frente ao condomínio Enseada de Manguinhos, quando foram atropeladas, por volta das 6h30. 
Ainda segundo o relato do gerente comercial, minutos depois houve o segundo acidente. A dupla que estava na moto ficou ferida. Por volta das 7h10, duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) chegaram ao local.
Por nota, a Polícia Militar informou que recebeu o chamado de um atropelamento. Logo depois, o 190 recebeu um novo chamado relatando mais um acidente no mesmo local — a colisão entre uma moto e um carro.
"No local, os militares constataram que duas mulheres, mãe e filha, haviam sido atropeladas. O motociclista se distraiu com o atropelamento e colidiu na traseira de um carro. As mulheres da primeira ocorrência tiveram escoriações leves. Não há mais detalhes no momento", detalhou a corporação. 
Polícia Civil comentou, por nota, que "em acidentes em que não há vítimas fatais e nenhum detido em flagrante, mas ocorre lesão corporal, a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse em iniciar uma ação penal. A Polícia Civil orienta a vítima a dirigir-se à delegacia de seu bairro de residência ou diretamente à Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) para registrar uma representação contra o autor, utilizando o boletim do acidente como uma das provas".

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