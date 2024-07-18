Quatro pessoas ficam feridas após sequência de acidentes na Serra

De acordo com o gerente comercial Antônio Carlos Delgatto, que testemunhou tudo, as duas mulheres atravessavam na faixa de pedestres, na ES 010, em frente ao condomínio Enseada de Manguinhos, quando foram atropeladas, por volta das 6h30.

"No local, os militares constataram que duas mulheres, mãe e filha, haviam sido atropeladas. O motociclista se distraiu com o atropelamento e colidiu na traseira de um carro. As mulheres da primeira ocorrência tiveram escoriações leves. Não há mais detalhes no momento", detalhou a corporação.