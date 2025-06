ES 341

Produtor rural morre e 10 pessoas ficam feridas em acidente em Colatina

Antônio Ferreira de Assis, de 54 anos, morreu em colisão envolvendo a moto que ele estava pilotando e dois carros, na noite de domingo (15)

Publicado em 16 de junho de 2025 às 09:18

Moto e carros envolvidos em grave acidente em Colatina Crédito: Divulgação/PMES

Uma pessoa morreu e outras 10 ficaram feridas em um grave acidente envolvendo dois carros e uma moto, na ES 341, no distrito de Ângelo Frechiani, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A ocorrência foi registrada na noite de domingo (15). O motociclista, identificado como o produtor rural Antônio Ferreira de Assis, de 54 anos, faleceu após ser socorrido. Segundo a Polícia Militar, ele chegou a passar por procedimento para amputar a perna em um hospital, mas não resistiu.>

A PM relatou em boletim de ocorrência que um dos carros, um Chevrolet Astra, teria invadido a contramão e atingiu a moto, uma Honda CG 150, ocupada por Antônio, a esposa dele e o neto deles, uma criança. Após a batida, o automóvel colidiu de frente com um Ford Fiesta. >

Conforme a Polícia Militar, quando os policiais chegaram para atender a ocorrência, o condutor do Astra já havia deixado o local. A corporação disse que os militares constataram forte odor de bebida alcoólica no interior do veículo. Outras três pessoas que estavam no carro no momento da batida foram levadas por parentes para um hospital. No Fiesta havia cinco pessoas, entre elas duas crianças. >

Vítima de acidente em Colatina, Antonio tinha 54 anos e era produtor rural Crédito: Acervo familiar

A corporação disse que socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e do Corpo de Bombeiros prestaram socorro aos feridos. Veja abaixo as informações apuradas sobre as vítimas do acidente:>

Moto Honda CG 150 - Estava com três ocupantes. Morreu o condutor, Antônio Ferreira de Assis, de 54 anos. A esposa dele ficou ferida em estado grave e o neto, uma criança sem idade confirmada, sofreu fratura na perna.

Estava com três ocupantes. Morreu o condutor, Antônio Ferreira de Assis, de 54 anos. A esposa dele ficou ferida em estado grave e o neto, uma criança sem idade confirmada, sofreu fratura na perna. Ford Fiesta - Cinco pessoas estavam no carro, entre elas, duas crianças. Todas sofreram ferimentos, mas sem gravidade.

Cinco pessoas estavam no carro, entre elas, duas crianças. Todas sofreram ferimentos, mas sem gravidade. Chevrolet Astra - Condutor deixou o local. Outras três pessoas que estavam no veículo foram levadas para hospital. >

O produtor rural morto no acidente não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), segundo a Polícia Militar, e o neto dele estava sem capacete. Socorristas informaram a PM que p menino sofreu uma fratura na perna, e a esposa de Antônio, que estaria em estado grave, foi estabilizada e também levada para uma unidade hospitalar.>

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso, mas não obteve retorno até o momento. Quando a resposta chegar, o texto será atualizado. >

