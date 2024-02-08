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BR 101

PRF apreende reboque de caminhão sem freios em Itapemirim

Os agentes identificaram também que no chassi havia outra numeração, sem indícios de adulteração, que remete a outro reboque

Publicado em 08 de Fevereiro de 2024 às 14:35

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 fev 2024 às 14:35
PRF apreende reboque de empresa com adulteração veicular
PRF apreende reboque de empresa com adulteração veicular em Itapemirim Crédito: Divulgação/ PRF
Um reboque de um caminhão com adulteração foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, no início da noite desta quarta-feira (7) no km 414 da BR-101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O motorista foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim.
Segundo a PRF, a ação aconteceu durante fiscalização. O veículo abordado era um Mercedes Bens atrelado ao reboque. Ao realizarem a averiguação dos equipamentos obrigatórios, os agentes identificaram que no chassi havia outra numeração, sem indícios de adulteração, que remete a outro reboque de outra empresa.
Além disso, informou a polícia, o conjunto do caminhão e reboque transportava caixas d'água, piscinas e outros materiais para uma empresa, porém, devido ao comprimento e largura do conjunto, só poderia circular durante o dia e com a autorização especial de trânsito emitida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).
A empresa não tinha autorização para o conjunto e, para supostamente evitar as abordagens, transita na maior parte do tempo durante à noite e de madrugada. O reboque não possuía sistema de freios operante, ficando a cargo do caminhão fazer a frenagem e imobilização do conjunto, aumentando o risco para a segurança viária.
A Polícia Civil disse que o suspeito, de 37 anos, levado à Delegacia Regional de Itapemirim, foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação.

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