Olé!

Porquinho foge e para o trânsito em rua do Centro de Nova Venécia, ES

Vídeo mostra a correria que aconteceu na manhã desta segunda-feira (07); animal acabou recapturado

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 17:47 - Atualizado há 6 anos

Um porquinho esperto roubou a cena na manhã desta segunda-feira (07), ao fugir de um automóvel e dar trabalho para ser recuperado no Centro de Nova Venécia, no Noroeste do Estado. A correria começou na Rua Colatina, por volta das 9h, e só terminou depois de 20 minutos – tempo suficiente para vários “olés” do animal.

Um vídeo mostra o momento em que um homem de boné sobe a rua atrás do porquinho. Por causa da perseguição, um carro e um caminhão tiveram que parar. Muito ágil, o bicho ficou atravessando a rua várias vezes, enquanto tentavam pegá-lo. As imagens também mostram que um motociclista tentou ajudar na captura, mas também acabou driblado.

De acordo com um funcionário de uma mecânica que fica bem em frente do local onde tudo aconteceu, o animal teria fugido de uma gaiola de madeira, que aparece quebrada, em cima da carroceria de um carro preto, logo no início do vídeo. Apesar de ter dado trabalho, o porquinho acabou recapturado.

Porquinho foge e para o trânsito em rua do Centro de Nova Venécia Crédito: Reprodução/Vídeo

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta