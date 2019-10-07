Home
>
Central de Trânsito
>
Porquinho foge e para o trânsito em rua do Centro de Nova Venécia, ES

Porquinho foge e para o trânsito em rua do Centro de Nova Venécia, ES

Vídeo mostra a correria que aconteceu na manhã desta segunda-feira (07); animal acabou recapturado

Larissa Avilez

Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 17:47

 - Atualizado há 6 anos

Um porquinho esperto roubou a cena na manhã desta segunda-feira (07), ao fugir de um automóvel e dar trabalho para ser recuperado no Centro de Nova Venécia, no Noroeste do Estado. A correria começou na Rua Colatina, por volta das 9h, e só terminou depois de 20 minutos – tempo suficiente para vários “olés” do animal.

Recomendado para você

Chovia muito no momento do acidente, registrado por volta das 14h30. Vítimas foram encaminhadas para hospital em Cachoeiro

Carro e carreta batem, pegam fogo e três ficam feridos na BR 101, no Sul do ES

Testemunhas relataram que o carro trafegava em alta velocidade no momento da colisão e a bicicleta seguia pelo acostamento. Condutor foi autuado em flagrante por homicídio, embriaguez ao volante e omissão de socorro

Ciclista é morta em atropelamento em Guarapari e motorista é preso

A faixa de rolamento no local tem 2,80 metros, enquanto a carga alcançava 3,57 metros; o motorista não possuía CNH e o carro pertencia a uma empresa

Motorista sem CNH é flagrado na BR 101 com carga que invadia outra faixa

Um vídeo mostra o momento em que um homem de boné sobe a rua atrás do porquinho. Por causa da perseguição, um carro e um caminhão tiveram que parar. Muito ágil, o bicho ficou atravessando a rua várias vezes, enquanto tentavam pegá-lo. As imagens também mostram que um motociclista tentou ajudar na captura, mas também acabou driblado.

De acordo com um funcionário de uma mecânica que fica bem em frente do local onde tudo aconteceu, o animal teria fugido de uma gaiola de madeira, que aparece quebrada, em cima da carroceria de um carro preto, logo no início do vídeo. Apesar de ter dado trabalho, o porquinho acabou recapturado.

Porquinho foge e para o trânsito em rua do Centro de Nova Venécia Crédito: Reprodução/Vídeo

Leia mais

Capixaba é picado por cobra, toma banho com ela e leva animal a hospital

Onça-parda resgatada no ES: coleira pode machucar animal?

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

noroeste

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais