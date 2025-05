Colidiu com caminhão

Servidor da Sejus morre em acidente de moto na Rodovia do Contorno na Serra

Anderson da Silva Rocha, de 46 anos, estava de moto quando colidiu na lateral de um caminhão, no km 276,3 do trecho da BR 101

Um monitor de ressocialização prisional de 46 anos, servidor da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) identificado como Anderson da Silva Rocha, morreu após bater de moto na lateral de um caminhão no km 276,3 da Rodovia do Contorno – trecho da BR 101 na Serra. O acidente aconteceu por volta das 6h35 desta terça-feira (20), na altura do condomínio Alphaville Jacuhy – sentido Serra a Cariacica.>

O Centro de Controle Operacional da Ecovias 101, concessionária que administra a via, disse que a ocorrência foi registrada como colisão transversal envolvendo uma motocicleta e um caminhão. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo apuração do repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, o caminhão teria feito uma manobra para entrar em um retorno e não viu o motociclista que vinha. Esse, por sua vez, não conseguiu parar e bateu na parte de trás do caminhão. >