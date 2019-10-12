Policial militar tem pé esmagado em acidente em Cariacica

Publicado em 12 de outubro de 2019 às 12:41
Um policial militar teve o pé esmagado após um veículo bater em dois carros e na moto conduzida pela vítima. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (12), no bairro Tabajara, Cariacica.
Segundo informações de testemunhas, um carro Honda Tiida, conduzido por um motorista embriagado, invadiu a contramão, bateu num primeiro carro e depois atingiu em outro veículo e a moto do policial.
Segundo a Polícia Militar, o militar é um policial da reserva que trabalha na Defensoria Pública de Vitória e seguia para o trabalho em uma motocicleta. O militar sofreu uma fratura exposta em um dos pés e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista do veículo fugiu do local e não foi localizado.
