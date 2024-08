Policial leva choque após poste ser derrubado por caminhão no Sul do ES

Vítima passava de motocicleta pelo local quando fios da rede elétrica caíram, em Mimoso do Sul; ele segue internado, mas está bem

Um caminhão, que transportava uma máquina, derrubou um poste ao passar por uma rua no bairro Serra, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na noite de terça-feira (6). Na hora da queda dos fios, um policial militar de 30 anos, que passava de moto pelo local atrás do veículo, acabou atingido pela fiação e levou um choque. Ele segue internado.