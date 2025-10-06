Acidente

Piloto de 16 anos morre em evento de trilha de moto em Domingos Martins

Ricardo Kosanke Krause colidiu com uma árvore durante o 4º Trilhão de Aracê, na tarde de domingo (5), e não resistiu aos ferimentos

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 13:38

Ricardo Kosanke Krause, de 16 anos, morreu em acidente durante evento de trilha em Domingos Martins Crédito: Reprodução / Instagram @clubetrilheirosarace

Um adolescente de 16 anos morreu em um acidente de moto quando estava participando de um evento de trilha no distrito de Aracê, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde de domingo (5). Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que Ricardo Kosanke Krause colidiu com uma árvore. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, cidade vizinha, mas não resistiu.

A Polícia Militar informou que, como o acidente ocorreu em uma área de mata, distante da estrada principal, a moto usada por Ricardo não foi encontrada durante o atendimento da ocorrência. O corpo do adolescente foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante.

Os responsáveis pelo evento 4º Trilhão de Aracê lamentaram o acidente e informaram que o corpo de Ricardo Kosanke Krause seria velado na localidade onde o adolescente morava, em Alto Jatibocas, em Itarana, no Noroeste do Espírito Santo, e que o sepultamento ocorreria à tarde no cemitério da comunidade.

A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente são investigadas pela Delegacia de Domingos Martins.

