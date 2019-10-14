Pedestre morre atropelado na Rodovia do Contorno

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 07:24
- Atualizado há 6 anos
Um homem morreu atropelado na Rodovia do Contorno, em Cariacica, na manhã desta segunda-feira (14). Uma faixa da rodovia est interditada no trecho do acidente, na região de Tabajara, no sentido Serra-Cariacica.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista fugiu do local. A vítima estava fora da faixa quando foi atingida. Não se sabe ainda qual veículo atropelou o homem.
A vítima não foi identificada, mas aparenta ter mais de 30 anos, de acordo com a PRF.
