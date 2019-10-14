Home
Pedestre morre atropelado na Rodovia do Contorno

Atropelamento ocorreu no bairro Tabajara. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista fugiu do local

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 07:24

 - Atualizado há 6 anos

Pedestre foi atropelado na ROdovia do Contorno, em Cariacica Crédito: Isaac Ribeiro

Um homem morreu atropelado na Rodovia do Contorno, em Cariacica, na manhã desta segunda-feira (14). Uma faixa da rodovia est interditada no trecho do acidente, na região de Tabajara, no sentido Serra-Cariacica. 

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista fugiu do local. A vítima estava fora da faixa quando foi atingida. Não se sabe ainda qual veículo atropelou o homem.

A vítima não foi identificada, mas aparenta ter mais de 30 anos, de acordo com a PRF.

