Pai, mãe e filha morrem em acidente com Ford Landau em Nova Venécia

Companheiro da jovem que morreu com os pais no acidente estava ao volante e perdeu controle da direção do carro, colidindo com uma árvore; ele ficou gravemente ferido

Publicado em 7 de julho de 2025 às 09:19

Família morta em acidente de carro em Nova Venécia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma família morreu em um acidente de carro na ES 130, na localidade de São Luiz Gonzaga, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar informou que as vítimas, Vagmar Ventorim, de 46 anos, Tatiane Menon, de 41, e Victoria Menon Ventorim, de 20, respectivamente pai, mãe e filha, estavam em um Ford Landau – veículo antigo. Quem estava ao volante era o companheiro da jovem, que ficou gravemente ferido na batida.>

Segundo a PM, o condutor do Ford Landau perdeu o controle da direção, e o veículo saiu da pista e colidiu com uma árvore. Com o impacto da batida, Vagmar, que estava no banco de trás, foi arremessado para fora do automóvel. Tatiane, a esposa dele, também estava na parte traseira. O casal já não tinha mais sinais de vida quando os policiais chegaram ao local. A filha, Victoria, chegou a ser socorrida, mas não resistiu às tentativas de reanimação.>

Ford Landau, onde estava a família, bateu em uma árvore, segundo a PM Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O motorista do carro, companheiro de Victoria, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levado para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, cidade vizinha. Não foram informados detalhes sobre o estado de saúde dele. >

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para solicitar mais informações sobre o acidente, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. >

