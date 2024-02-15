Número de mortes em rodovias federais que cortam o ES cai em 75% no Carnaval

A PRF divulgou o balanço da Operação Carnaval 2024 nesta quinta-feira (15) e houve redução no número de mortes Crédito: Carlos Alberto Silva

Com o fim dos dias de folia, a Polícia Rodoviária Federal também encerrou a Operação Carnaval 2024 nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo nesta quarta-feira de cinzas (14). Durante os seis dias de fiscalização, iniciada na sexta pré-carnaval (9), foi registrado uma queda no número de acidentes e mortes nas estradas capixabas, comparado ao mesmo período em 2023.

Mesmo com o tráfego intenso típico nesta época e as condições climáticas instáveis, além de outras situações como o consumo de álcool e a típica falta de atenção no trânsito, houve uma redução de 75% no número de mortes, de 53% no número de feridos e 42% na quantidade de acidentes registrados.

No total, foram contabilizados 28 acidentes com 29 pessoas feridas e 1 morte. O óbito foi registrado em um atropelamento de pedestre na BR 101, na altura do km 132, no município de Linhares, na noite deste domingo (12).

Além dos acidentes, a Polícia Rodoviária Federal fiscalizou motoristas que estavam acima da velocidade permitida, realizavam ultrapassagens proibidas e que ingeriram bebidas alcoólicas.

A principal infração cometida pelos condutores foi o excesso de velocidade, com 7.043 registros, seguida pela ultrapassagem proibida, com 527, e o flagrante de veículos em mau estado de conservação ou defeitos, com 220 registros. A infração menos flagrada foi em relação a motoristas sob efeito de álcool, com apenas 25 flagrantes. No total, foram aplicadas 1.694 multas de infrações presentes no Código de Trânsito Brasileiro.