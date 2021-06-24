Novo desmonte de rocha interdita trecho da BR 101 em Cariacica

Segundo a Eco101, o bloqueio é necessário por razões de segurança, já que o desmonte será realizado com emprego de Pyroblast (um tipo de gás expansivo) para a fragmentação de rocha. A concessionária explicou que o emprego desse material é mais seguro, já que o trecho está localizado em perímetro urbano.

⚠️DESMONTE DE ROCHA | Está programada nova operação no km 293, no Contorno de Vitória. A pista sul (sentido Viana) ficará bloqueada por cerca de 10 min, por questões de segurança. Respeite a sinalização!

Ainda conforme a Eco101, as operações foram programadas em etapas para minimizar os impactos no tráfego da rodovia. A concessionária ainda ressalta que, em caso de condições meteorológicas que dificultem o trabalho, as operações serão canceladas. Os usuários devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização no trecho, para a segurança de todos, lembrando que as condições do tráfego podem ser acompanhadas pelo Twitter @_eco101 e também pelo site da concessionária