Novo desmonte de rocha interdita trecho da BR 101 em Cariacica

Os motoristas que trafegam pela BR 101, localizado em Cariacica, devem redobrar a atenção nesta quinta-feira (24). Em continuidade às obras de implementação de viaduto, o trecho do quilômetro 292,9 será interditado a partir das 15h. O bloqueio deve durar cerca de 10 minutos, nos dois sentidos da via.
A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que a operação faz parte da continuação das obras de implantação do viaduto e interseções em desnível no km 293 da BR 101 no município. Na última semana, o trecho ficou interditado de terça-feira (16) a sexta-feira (18) para a execução das obras.
Segundo a Eco101, o bloqueio é necessário por razões de segurança, já que o desmonte será realizado com emprego de Pyroblast (um tipo de gás expansivo) para a fragmentação de rocha. A concessionária explicou que o emprego desse material é mais seguro, já que o trecho está localizado em perímetro urbano.
Ainda conforme a Eco101, as operações foram programadas em etapas para minimizar os impactos no tráfego da rodovia. A concessionária ainda ressalta que, em caso de condições meteorológicas que dificultem o trabalho, as operações serão canceladas. Os usuários devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização no trecho, para a segurança de todos, lembrando que as condições do tráfego podem ser acompanhadas pelo Twitter @_eco101 e também pelo site da concessionária