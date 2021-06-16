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Desmonte de rochas

BR 101 terá nova interdição parcial em Cariacica ao longo da semana

Segundo a Eco101, que administra a rodovia, a interdição será no sentido Sul do km 292, desta quarta (16) até a sexta-feira (18), sempre a partir das 15h, por um período de 10 minutos
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

16 jun 2021 às 15:32

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 15:32

Novos desmontes de rochas serão realizados na BR 101, em Cariacica.  Crédito: Divulgação/Eco 101
Em continuidade às obras de implementação de viaduto, o trecho do quilômetro 292 da BR 101, no município de Cariacica, será interditado desta terça-feira (16) até a sexta-feira (18). Segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia, a operação ocorrerá a partir das 15h. Durante a ação, o trecho ficará totalmente bloqueado por cerca de 10 minutos no sentido Sul. Não haverá interdição no sentido contrário.
A concessionária informou que a operação faz parte da continuação das obras de implantação do viaduto e interseções em desnível no km 293 da BR 101 no município. Nesta segunda-feira (16) o trecho também foi interditado parcialmente para a execução das obras no local. 
De acordo com a Eco101, a interdição é necessária por razões de segurança, já que o desmonte será realizado com emprego de Pyroblast (um tipo de gás expansivo) para a fragmentação de rocha. A concessionária explicou que o emprego desse material ocorre por questões de segurança, por se tratar de um trecho localizado em perímetro urbano.
Ainda conforme a Eco101, as operações foram programadas em etapas para minimizar os impactos no tráfego da rodovia. A concessionária ainda ressalta que, em caso de condições meteorológicas que dificultem o trabalho, as operações serão canceladas. Os usuários devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização no trecho, para a segurança de todos, lembrando que as condições do tráfego podem ser acompanhadas pelo Twitter @_eco101 e também pelo site da concessionária.

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