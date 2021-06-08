BR 101 terá nova interdição parcial para desmonte de rocha em Cariacica

A operação vai acontecer às 15h e, durante os serviços, o trecho ficará totalmente bloqueado por cerca de 10 minutos no sentido sul. Já no sentido norte, não haverá interdição. Segundo a Eco101, concessionária responsável pela via e que realizará os trabalhos, a interdição é necessária por razões de segurança.
“O desmonte será realizado com emprego de Pyroblast (gás expansivo) para a fragmentação de rocha. O emprego desse material se dá por questões de segurança, por se tratar de um trecho localizado em perímetro urbano”, informou, em nota.
A concessionária afirma ainda que caso as condições do tempo dificultem o trabalho, as operações serão canceladas. “Os usuários devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização no trecho, para a segurança de todos, lembrando que as condições do tráfego podem ser acompanhadas pelo Twitter @_eco101 e também pelo site da concessionária”, concluiu.