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Obra de viaduto

BR 101 terá nova interdição parcial para desmonte de rocha em Cariacica

O bloqueio ocorrerá por cerca de 10 minutos no sentido Sul do km 292,9, a partir das 15h desta terça (8) e quarta-feira (9)

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 10:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2021 às 10:07
BR 101 será interditada em Cariacica nesta terça e quarta para desmonte de rocha
BR 101 será interditada em Cariacica nesta terça e quarta para desmonte de rocha Crédito: Divulgação / Eco101
Um trecho da BR 101 em Cariacica será bloqueado por 10 minutos, nesta terça (8) e quarta-feira (9), para trabalhos de desmonte de rocha. As intervenções, que ocorreram também em semanas anteriores, fazem parte de obras para implantação de um viaduto e interseções na altura do km 293.
A operação vai acontecer às 15h e, durante os serviços, o trecho ficará totalmente bloqueado por cerca de 10 minutos no sentido sul. Já no sentido norte, não haverá interdição. Segundo a Eco101, concessionária responsável pela via e que realizará os trabalhos, a interdição é necessária por razões de segurança.
“O desmonte será realizado com emprego de Pyroblast (gás expansivo) para a fragmentação de rocha. O emprego desse material se dá por questões de segurança, por se tratar de um trecho localizado em perímetro urbano”, informou, em nota.
A concessionária afirma ainda que caso as condições do tempo dificultem o trabalho, as operações serão canceladas. “Os usuários devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização no trecho, para a segurança de todos, lembrando que as condições do tráfego podem ser acompanhadas pelo Twitter @_eco101 e também pelo site da concessionária”, concluiu.

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