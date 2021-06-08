BR 101 terá nova interdição parcial para desmonte de rocha em Cariacica

BR 101 será interditada em Cariacica nesta terça e quarta para desmonte de rocha Crédito: Divulgação / Eco101

Um trecho da BR 101 em Cariacica será bloqueado por 10 minutos, nesta terça (8) e quarta-feira (9), para trabalhos de desmonte de rocha. As intervenções, que ocorreram também em semanas anteriores, fazem parte de obras para implantação de um viaduto e interseções na altura do km 293.

A operação vai acontecer às 15h e, durante os serviços, o trecho ficará totalmente bloqueado por cerca de 10 minutos no sentido sul. Já no sentido norte, não haverá interdição. Segundo a Eco101, concessionária responsável pela via e que realizará os trabalhos, a interdição é necessária por razões de segurança.

“O desmonte será realizado com emprego de Pyroblast (gás expansivo) para a fragmentação de rocha. O emprego desse material se dá por questões de segurança, por se tratar de um trecho localizado em perímetro urbano”, informou, em nota.