Carreta com contêiner tomba na Rodovia Leste-Oeste

Em nota enviada, a Guarda de Vila Velha informou que uma viatura do Grupamento de Trânsito passava pela Leste-Oeste às 5h45 quando se deparou com o veículo acidentado: uma carreta com um contêiner tombados na via. “O condutor apresentava escoriações no braço. Bombeiros e BPTran foram acionados e já estão no local”.