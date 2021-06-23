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Vila Velha

Carreta com contêiner tomba na Rodovia Leste-Oeste

Acidente aconteceu no início da manhã desta quarta-feira (23). O motorista teve ferimentos no braço
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2021 às 08:02

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 08:02

Carreta carregada com container tombou na rodovia Leste Oeste nesta quarta (23)
Carreta carregada com contêiner tombou na Leste-Oeste nesta quarta (23) Crédito: Guarda Municipal de Vila Velha
Uma carreta que transportava um contêiner tombou na Rodovia Leste-Oeste, em Vila Velha, no início da manhã desta quarta-feira (23). De acordo com informações da Guarda Municipal, o motorista teve ferimentos no braço.
Carreta tomba na Leste-Oeste em Vila Velha
Carreta tomba na Leste-Oeste em Vila Velha Crédito: Guarda Municipal de Vila Velha
Em nota enviada, a Guarda de Vila Velha informou que uma viatura do Grupamento de Trânsito passava pela Leste-Oeste às 5h45 quando se deparou com o veículo acidentado: uma carreta com um contêiner tombados na via. “O condutor apresentava escoriações no braço. Bombeiros e BPTran foram acionados e já estão no local”.
Carreta tomba na Leste-Oeste em Vila Velha
Carreta tomba na Leste-Oeste em Vila Velha Crédito: Guarda Municipal de Vila Velha

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