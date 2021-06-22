Carro bate em carreta e capota na Rodovia do Contorno, na Serra

Um carro capotou na Rodovia do Contorno, na Serra, na altura do condomínio Alphaville, na noite desta segunda-feira (21). O veículo, que seguia no sentido Serra Sede, bateu em uma carreta que fazia um contorno na rodovia. O carro ficou completamente destruído, mas o motorista teve apenas ferimentos leves nos braços e nas mãos.
Em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o condutor alegou que não viu a carreta fazendo o retorno, acabou colidindo contra a traseira do veículo e capotou. Uma outra carreta, que também seguia no sentido Serra, precisou subir no canteiro da pista para não bater no carro capotado.
Antes, porém, a carreta acabou atingindo outro veículo que também ia em direção à Serra. O carro teve apenas a traseira danificada. Uma equipe da Eco101, concessionária que administra a via, foi até o local do acidente para remover o carro capotado.