Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Carro bate em carreta e capota na Rodovia do Contorno, na Serra

Veículo ficou completamente destruído, mas motorista teve apenas ferimentos leves nos braços e nas mãos; mais dois veículos também se envolveram no acidente
Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2021 às 22:42

Carro destruído sendo guinchado por um caminhão guincho
Carro ficou completamente destruído após o acidente na Serra Crédito: Caíque Verli/TV Gazeta
Um carro capotou na Rodovia do Contorno, na Serra, na altura do condomínio Alphaville, na noite desta segunda-feira (21). O veículo, que seguia no sentido Serra Sede, bateu em uma carreta que fazia um contorno na rodovia. O carro ficou completamente destruído, mas o motorista teve apenas ferimentos leves nos braços e nas mãos.
Em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o condutor alegou que não viu a carreta fazendo o retorno, acabou colidindo contra a traseira do veículo e capotou. Uma outra carreta, que também seguia no sentido Serra, precisou subir no canteiro da pista para não bater no carro capotado.
Antes, porém, a carreta acabou atingindo outro veículo que também ia em direção à Serra. O carro teve apenas a traseira danificada. Uma equipe da Eco101, concessionária que administra a via, foi até o local do acidente para remover o carro capotado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Grande Vitória rodovia do contorno Serra Eco101
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados