Avenida Santo Antônio

Ônibus puxa fios e poste é danificado em avenida de Vitória

O acidente aconteceu no bairro Santo Antônio. Via foi interditada e o trânsito precisou ser desviado na região
Redação de A Gazeta

21 jun 2021 às 08:53

Ônibus puxa fios e danifica base de poste em Santo Antônio, Vitória Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um ônibus passou em uma área isolada para obras e acabou arrancando fios em Vitória. O fato aconteceu no bairro Santo Antônio, na manhã desta segunda-feira (21). Com a força do veículo, os fios foram puxados, um poste acabou tendo a base danificada e ficando tombado, oferecendo risco para veículos e pedestres.
O trecho onde os fios e o poste foram danificados fica no encontro da Avenida Santo Antônio com a Rua Soldado Manoel Furtado. A área foi isolada e um desvio feito na Rua Pinheiro Júnior. No entanto, pelo fato da rua ser estreita e permitir o estacionamento de veículos, o trânsito está congestionado na região.
Equipes da Guarda Municipal estão no local fazendo a sinalização adequada e orientando os condutores. Funcionários da EDP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia, também já estão na região providenciando os devidos reparos. Não foi informada uma previsão de normalidade do fluxo de veículos no local.
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta

