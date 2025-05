Veja vídeo

'Neblina intensa': Vila Valério registra nevoeiro e prefeitura faz alerta

Motorista gravou vídeo mostrando dificuldade de enxergar por conta da neblina, que comprometeu a fluidez do trânsito na comunidade de Beija Flor, na noite de segunda-feira (19)

Uma intensa neblina foi registrada em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (19), prejudicando a visibilidade de motoristas que trafegavam na ES 359, na comunidade de Beija-Flor, a 2 km do Centro do município. Um vídeo gravado por um condutor mostra o nevoeiro à frente do veículo (veja acima). A prefeitura explicou que o fenômeno é comum nessa época do ano, mas alertou que é preciso ter atenção ao dirigir com essas condições.>