Na ES 261

Mulher morre em grave acidente entre moto e carro em Santa Teresa

Colisão aconteceu na noite de domingo (29) e deixou três pessoas gravemente feridas, entre elas o motociclista – que teve a perna amputada com o impacto da batida

Publicado em 30 de junho de 2025 às 08:46 - Atualizado há 17 minutos

Carro onde estavam duas vítimas de acidente em Santa Teresa Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Correção 30/06/2025 - 10:33hrs A informação inicial era de que três pessoas haviam morrido no acidente. No entanto, a Polícia Científica confirmou apenas uma morte. O título e o texto foram corrigidos.

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro e uma moto na ES 261, na zona rural de Santa Teresa, na Região Centro-Serrana do Espírito Santo. A colisão aconteceu na noite de domingo (29). A Polícia Militar informou que uma mulher de 58 anos, que estava na garupa do outro veículo, teve a morte confirmada no local. Segundo a corporação, o motociclista teve uma perna amputada com o impacto da batida. Duas pessoas que estavam no carro também se feriram.>

Conforme registro da PM, o motorista de um Toyota Yaris relatou aos militares que seguia em sua mão de direção quando, segundo ele, uma Honda CG 150 Fan teria invadido a contramão e colidido de frente com o automóvel. Ele afirmou que, após a batida, perdeu o controle da direção do carro e saiu da pista, caindo em um barranco abaixo do nível da rodovia. >

O motociclista foi socorrido para um hospital não informado. As duas pessoas passageiras do carro foram socorridas e levadas para o Hospital Madre Regina Protmann, em Santa Teresa. Não foram informados mais detalhes sobre o estado de saúde delas. >

O condutor do automóvel foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. A PM disse que a moto envolvida estava com o licenciamento vencido desde 2017, por isso foi guinchada para um pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES).>

>

A Polícia Científica (PCIES) informou, em nota, que o corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. >

Segundo a Polícia Civil, o motorista do carro, de 55 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Aracruz, onde foi ouvido e liberado conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). "Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia de Polícia de Santa Teresa", finalizou.>

*Com informações da repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta Noroeste>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta