Estradas

Mulher morre em acidente na ES 080 em Colatina

O marido dela e o motorista do outro veículo envolvido na colisão ficaram feridos

Uma mulher de 53 anos morreu em acidente de trânsito na ES 080, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (8). A vítima foi identificada pela Polícia Militar como Maria Aparecida Estevam. O marido dela, de 56 anos, conduzia a Nissan Frontier e os dois seguiam para São Domingos do Norte. O outro veículo envolvido na colisão é um Volkswagen T-Cross, que trafegava no sentido oposto. >