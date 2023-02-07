Mulher atravessa fora da faixa e é atropelada na BR 262 em Venda Nova

Uma jovem de 22 anos ficou ferida após ser atropelada por um carro na noite dessa segunda-feira (6), na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima atravessou fora da faixa de pedestres.
De acordo com a PRF, o acidente aconteceu por volta das 20h25, no km 104 da rodovia federal. O veículo envolvido é um GM Cruze, com placa de Venda Nova do Imigrante, que trafegava no sentido Leste (Vitória) quando atingiu a mulher. Imagens mostram que parte do automóvel ficou danificada.
O motorista, de 53 anos, saiu ileso e realizou um teste de etilômetro, que deu resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica. Já a pedestre, que é moradora de Vargem Alta, sofreu lesões leves e foi socorrida para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante.