Motoristas com irregularidades de CNH sofrem acidente em Cachoeiro

Motoristas são levados ao hospital após acidente em Cachoeiro Crédito: Leitor A Gazeta

Dois motoristas foram levados ao hospital após se envolverem em um acidente em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na noite desta sexta-feira (16). De acordo com a Polícia Militar, os dois condutores estavam em situação irregular: um inabilitado enquanto o outro estava com a carteira de habilitação (CNH) vencida. Não há informações sobre o atual estado de saúde das vítimas.

A colisão foi registrada no bairro Central Parque. Segundo a PMES, quando a equipe chegou ao local, o Samu/192 já fazia o atendimento, não sendo possível contato com os condutores, que estavam em um Gol e um Ecosport.

O filho do condutor do Gol relatou que o pai tinha saído do trevo da antiga Coca-Cola, próximo ao bairro Waldir Furtado Amorim, em direção à residência da família, que fica na mesma rua do acidente. Segundo a PMES, o condutor, que foi socorrido pelo Samu/192, era inabilitado, mas o carro estava devidamente licenciado.

No Hospital Santa Casa de Misericórdia, os policiais fizeram contato com o condutor do Gol, que disse se lembrar que estava fazendo uma curva peto de um cerimonial, quando um carro, que seguia no sentido contrário, invadiu a contramão e bateu contra o carro dele. O motorista perdeu a consciência, retomando os sentidos somente no hospital.

Já o filho do homem que conduzia o Ecosport relatou que o pai estava se deslocando do bairro Aeroporto na direção do trevo da antiga Coca-Cola, quando colidiu contra o outro automóvel, sendo socorrido por meios próprios para o hospital. De acordo com a Polícia Militar, a carteira de habilitação do motorista estava vencida desde setembro de 2021, e o licenciamento do veículo atrasado desde 2015, por isso o carro foi guinchado.

Aos policiais, o motorista do Ecosport relatou que quando passava próximo a um cerimonial, um carro abriu na curva a ponto de invadir a contramão de direção. O condutor relatou que diminuiu a velocidade, até quase parar na via, mas não foi o suficiente para evitar a colisão. Após a batida, ele disse ainda que saiu do carro, sinalizou o local com a ajuda de populares, que prestaram socorro ao outro motorista até a chegada do Samu.